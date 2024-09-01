Палац спорту у Харкові — момент влучання російської ракети потрапив на відео

Масована атака на Харків — момент влучання по Палацу спорту потрапив на відео
1 вересня 2024 18:20
Палац спорту у Харкові після обстрілу росіян. Фото: НОК України
У неділю, 1 вересня, Росія масовано атакувала Харків. Момент влучання ракети по Палацу спорту вдалося зафіксувати очевидцям.
Відео поширюють місцеві Telegram-канали.
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Унаслідок російського удару по Харкову була пошкоджена виключно цивільна інфраструктура.
Під обстрілом опинилися магазини, аптеки, кафе, кавʼярні, адміністративні будівлі, автомобілі, пошти, банки.
Відомо про 44 постраждалих, серед яких семеро дітей. Найменший потерпілий — тримісячний хлопчик.
Також поранені двоє медиків та двоє рятувальників.
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