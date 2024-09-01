Дворец спорта в Харькове — момент попадания российской ракеты зафиксировали на видео

Дворец спорта в Харькове после обстрела россиян. Фото: НОК Украины

В воскресенье, 1 сентября, Россия массированно атаковала Харьков. Момент попадания ракеты по Дворцу спорта удалось зафиксировать очевидцам.

Видео распространяют местные Telegram-каналы.

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Атака на Харьков 1 сентября

В результате российского удара по Харькову была повреждена исключительно гражданская инфраструктура.

Под обстрелом оказались магазины, аптеки, кафе, административные здания, автомобили, почты, банки.

Известно о 44 пострадавших, среди которых семеро детей. Самый маленький пострадавший — трехмесячный мальчик.

Также ранены двое медиков и двое спасателей.