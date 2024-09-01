Ракетний удар по Харкову — пошкоджено енергетичну інфраструктуру

Ліквідація атаки росіян на Харків. Фото: ДСНС Харківщини

Росіяни завдали ракетного удару по Харкову. Внаслідок обстрілів було зруйновано один з енергетичних об'єктів. Наразі триває ліквідація наслідків.

Про це повідомила пресслужба Міненерго у Telegram у неділю, 1 вересня.

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У неділю, 1 вересня, ворог завдав удару по території Харкова. У Міненерго заявили, що під час ракетного обстрілу було атаковано один з енергетичних об'єктів.

Наразі на місці влучання проводиться ліквідація наслідків.

Допис Міненерго. Фото: скриншот

"Інформація щодо постраждалих уточнюється", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, голова Харківської ОВА Олег Синєгубов заявив, що внаслідок російського удару по Харкову постраждала 41 особа, серед них п'ятеро дітей.

Він також закликав міжнародних партнерів до дій, наголосивши, що головна мета росіян — максимально вразити цивільне населення України.