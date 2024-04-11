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Масована атака по енергетиці — понад 200 тис. мешканців Харківщини залишилися без світла

11 квітня 2024 08:13
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Масована атака по енергетиці — понад 200 тис. мешканців Харківщини залишилися без світла
Енергетики. Ілюстративне фото: Telegram/Зеленський
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Російські загарбники вранці в четвер, 11 квітня, здійснили масовану атаку по енергетиці України. Найскладніша ситуація фіксується в Харківській області.

Про це повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

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Так, ворог випустив десятки дронів та ракет по Харківській, Київській, Запорізькій та Львівській областях.

На щастя, обійшлося без загиблих та постраждалих. 

"Найскладніша ситуація в Харківській області. Там понад 10 ракетних ударів лише по місту", — зазначив Синєгубов.

Він наголосив, що Росія намагається знищити інфраструктуру Харкова та залишити місто в темряві.

Наразі вже фіксують перебої з електрикою в області — там понад 200 тис. абонентів залишилися без електропостачання. 

Водночас метрополітен працює лише, як укриття. 

"Енергетики та профільні служби аналізують наслідки терористичної ворожої атаки.
Фахівці, місцева та обласна влада працюють, щоб якнайшвидше ліквідувати наслідки атаки", — додав голова ОВА.

Він пояснив, що наразі всі служби координують заходи, аби відновити роботу електромереж. 

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Скриншот допису ОВА

Нагадаємо, під час масованої атаки ворог влучив в об'єкт критичної інфраструктури на Київщині.

Крім того, було пошкоджено енергооб'єкти Харківській, Львівській та Запорізькій.

Також ми писали, що речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк розповіла, що під час масованої атаки росіяни виводили в море підводний ракетоносій.

Харків
електроенергія
Харківська область
обстріли
Олег Синєгубов
війна в Україні
енергетика

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