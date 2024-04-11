Массированная атака по энергетике —более 200 тыс. жителей Харьковщины остались без света
Российские захватчики утром в четверг, 11 апреля, совершили массированную атаку по энергетике Украины. Самая сложная ситуация фиксируется в Харьковской области.
Об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов.
Обстрел Харьковщины 11 апреля
Так, враг выпустил десятки дронов и ракет по Харьковской, Киевской, Запорожской и Львовской областям.
К счастью, обошлось без погибших и пострадавших.
"Самая сложная ситуация в Харьковской области. Там более 10 ракетных ударов только по городу", — отметил Синегубов.
Он подчеркнул, что Россия пытается уничтожить инфраструктуру Харькова и оставить город в темноте.
Уже фиксируют перебои с электричеством в области — там более 200 тыс. абонентов остались без электроснабжения.
В то же время метрополитен работает только как укрытие.
"Энергетики и профильные службы анализируют последствия террористической вражеской атаки.
Специалисты, местные и областные власти работают, чтобы как можно быстрее ликвидировать последствия атаки", — добавил глава ОВА.
Он объяснил, что все службы координируют мероприятия, чтобы возобновить работу электросетей.
Напомним, во время массированной атаки враг попал в объект критической инфраструктуры в Киевской области.
Кроме того, были повреждены энергообъекты Харьковской, Львовской и Запорожской.
Также мы писали, что спикер Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк рассказала, что во время массированной атаки россияне выводили в море подводный ракетоноситель.
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