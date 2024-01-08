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Масована атака РФ по Україні — у Харкові розповіли про руйнування

8 січня 2024 07:47
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Вибухи у Харкові 8 січня — в ОВА розповіли про руйнування
Наслідки удару по Харківській області. Фото (архівне): t.me/synegubov
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Сьогодні зранку російські окупанти завдали, як мінімум, чотирьох ударів по Харкову. Наразі відомо про двох постраждалих та людей, які перебувають під завалами у місті Зміїв.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов

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В ОВА розповіли, що зранку окупанти завдали мінімум чотири удари по Харкову. Тип озброєння ще встановлюється. Станом на зараз інформація про постраждалих не надходила.

Проте у місті Зміїв Чугуївського району росіяни вдарили по приватному житловому будинку. 

"Медики надають допомогу двом постраждалим, за попередніми даними, під завалами перебувають ще дві людини. Екстрені служби працюють на місці", — йдеться у повідомленні. 

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Нагадаємо, сьогодні близько 06:43 в Україні почалась повітряна тривога через запуски ворожих ракет.  Згодом мер Харкова Ігор Терехов заявив про вибухи в місті і можливі "прильоти". 

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