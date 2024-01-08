Вибухи у Харкові 8 січня — в ОВА розповіли про руйнування

Наслідки удару по Харківській області. Фото (архівне): t.me/synegubov

Сьогодні зранку російські окупанти завдали, як мінімум, чотирьох ударів по Харкову. Наразі відомо про двох постраждалих та людей, які перебувають під завалами у місті Зміїв.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

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В ОВА розповіли, що зранку окупанти завдали мінімум чотири удари по Харкову. Тип озброєння ще встановлюється. Станом на зараз інформація про постраждалих не надходила.

Проте у місті Зміїв Чугуївського району росіяни вдарили по приватному житловому будинку.

"Медики надають допомогу двом постраждалим, за попередніми даними, під завалами перебувають ще дві людини. Екстрені служби працюють на місці", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні близько 06:43 в Україні почалась повітряна тривога через запуски ворожих ракет. Згодом мер Харкова Ігор Терехов заявив про вибухи в місті і можливі "прильоти".