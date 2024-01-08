Взрывы в Харькове 8 января – в ОВА рассказали о разрушениях

Следствия удара по Харьковской области. Фото (архивное): t.me/synegubov

Сегодня утром российские оккупанты нанесли как минимум четыре удара по Харькову. Пока известно о двух пострадавших и людях, которые находятся под завалами в городе Змиев.

Об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.

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В ОВА рассказали, что утром оккупанты нанесли минимум четыре удара по Харькову. Тип вооружения еще не устанавливается. По состоянию на данный момент информация о пострадавших не поступала.

Однако в городе Змиев Чугуевского района россияне ударили по частному жилому дому.

"Медики оказывают помощь двум пострадавшим, по предварительным данным, под завалами находятся еще два человека. Экстренные службы работают на месте", — говорится в сообщении.

Напомним, сегодня около 06:43 в Украине началась воздушная тревога из-за запусков вражеских ракет. Впоследствии мэр Харькова Игорь Терехов заявил о взрывах в городе и возможных "прилетах".