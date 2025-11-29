Харків і п’ять громад під вогнем - подробиці від Синєгубова

Село Шестакове під обстрілом. Фото: ХОВА

У Харкові та п’яти населених пунктах області за минулу добу зафіксовано масштабні обстріли, унаслідок яких загинули двоє мирних жителів та ще двоє отримали поранення. Ворог застосував різні види озброєння, завдавши ударів по житлових будинках, інфраструктурі та декількох районах, що спричинило численні руйнування та нові евакуації.

Про це повідомила пресслужба Олега Синєгубова у суботу, 29 листопада.

Реклама

Читайте також:

Оновлена інформація про обстріли Харківщини

У Харкові та п’яти населених пунктах області протягом минулої доби зафіксували нові ворожі удари, внаслідок яких загинули дві особи та ще двоє отримали поранення, а також було пошкоджено житлові будинки й об’єкти інфраструктури.

За даними Синєгубова, у селі Шестакове Старосалтівської громади загинув 33-річний чоловік і постраждали дві жінки, а в Караїчному Вовчанської громади внаслідок обстрілу загинув 49-річний місцевий житель. Крім того, окупанти завдали ударів по Немишлянському району Харкова, застосувавши керовані авіабомби та інше озброєння.

Допис Синєгубова у Telegram. Фото: скриншот

"Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння: 10 КАБ; 2 fpv-дрони; 19 БпЛА (тип встановлюється)", — зазначили у пресслужбі Синєгубова.

Пошкодження зафіксовано в кількох районах міста та області: у Харкові постраждали два багатоквартирні будинки, адміністративна споруда та автомобіль; у Куп’янському районі пошкоджено житло в Ківшарівці; у Чугуївському — низку приватних будинків, господарські споруди, автомобілі та будинок культури.

За добу транзитний евакуаційний пункт у Лозовій прийняв 70 людей, а загалом від початку роботи зареєстрував понад 13 тисяч. Також у регіоні відбулося 311 бойових зіткнень, зокрема на Південно-Слобожанському та Куп’янському напрямках, де українські захисники відбили численні штурми противника.

Нагадаємо, що ввечері 28 листопада у Харкові пролунали вибухи, після чого повітряна тривога охопила Харківську, Луганську, Донецьку, Одеську області та окремі райони Полтавщини, Дніпропетровщини, Сумщини й Чернігівщини.

Раніше ми також інформували, що у ніч проти 29 листопада російські війська здійснили масований ракетно-дроновий удар по Україні, однак ППО ЗСУ зуміли знищити більшість запущених цілей.