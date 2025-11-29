Харьков и пять громад под огнем - подробности от Синегубова

Село Шестаково под обстрелом. Фото: ХОВА

В Харькове и пяти населенных пунктах области за минувшие сутки зафиксированы масштабные обстрелы, в результате которых погибли двое мирных жителей и еще двое получили ранения. Враг применил различные виды вооружения, нанеся удары по жилым домам, инфраструктуре и нескольким районам, что повлекло многочисленные разрушения и новые эвакуации.

Об этом сообщила пресс-служба Олега Синегубова в субботу, 29 ноября.

Обновленная информация об обстрелах Харьковщины

В Харькове и пяти населенных пунктах области за прошедшие сутки зафиксировали новые вражеские удары, в результате которых погибли два человека и еще двое получили ранения, а также были повреждены жилые дома и объекты инфраструктуры.

По данным Синегубова, в селе Шестаково Старосалтовской громады погиб 33-летний мужчина и пострадали две женщины, а в Караичном Волчанской громады в результате обстрела погиб 49-летний местный житель. Кроме того, оккупанты нанесли удары по Немышлянскому району Харькова, применив управляемые авиабомбы и другое вооружение.

Сообщение Синегубова в Telegram. Фото: скриншот

"Враг активно применял по Харьковщине различные виды вооружения: 10 КАБ; 2 fpv-дрона; 19 БпЛА (тип устанавливается)", — отметили в пресс-службе Синегубова.

Повреждения зафиксированы в нескольких районах города и области: в Харькове пострадали два многоквартирных дома, административное здание и автомобиль; в Купянском районе повреждено жилье в Ковшаровке; в Чугуевском - ряд частных домов, хозяйственные постройки, автомобили и дом культуры.

За сутки транзитный эвакуационный пункт в Лозовой принял 70 человек, а всего с начала работы зарегистрировал более 13 тысяч. Также в регионе произошло 311 боевых столкновений, в частности на Южно-Слобожанском и Купянском направлениях, где украинские защитники отбили многочисленные штурмы противника.

Напомним, что вечером 28 ноября в Харькове прогремели взрывы, после чего воздушная тревога охватила Харьковскую, Луганскую, Донецкую, Одесскую области и отдельные районы Полтавщины, Днепропетровщины, Сумщины и Черниговщины.

Ранее мы также информировали, что в ночь на 29 ноября российские войска осуществили массированный ракетно-дроновой удар по Украине, однако ПВО ВСУ сумели уничтожить большинство запущенных целей.