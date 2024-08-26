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Масований обстріл Харківщини — в ОВА повідомили про загиблого та руйнування

26 серпня 2024 14:12
Валерія Барановська - редактор
Обстріл України 26 серпня — у Харківській області загинув чоловік
Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов. Фото: Олег Синєгубов, Telegram
Валерія Барановська - редактор

Внаслідок масованого обстрілу Харківської області російськими військами 26 серпня було пошкоджено цивільну інфраструктуру у деяких районах. В Ізюмському районі загинув чоловік, ще двоє осіб отримали поранення. 

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов під час телемарафону "Єдині новини" у понеділок, 26 серпня.

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Наслідки російського обстрілу Харківської області

У понеділок, 26 серпня, під час масованої атаки на Україну російські війська вкотре обстріляли цивільну інфраструктуру Харківської області. 

За даними ОВА, внаслідок ракетного удару по цивільному підприємству в Ізюмському районі загинув чоловік, ще двоє людей отримали поранення. Крім того, зафіксовано влучання ракети Х-22 у селі Олексіївка Лозівського району, де відбулося загоряння трави площею один гектар.

Також було пошкоджено інфраструктурний об'єкт в селі Першотравневе Красноградського району. Повідомляється і про влучання по Немишлянському району Харкова, інформації про постраждалих немає.

"Наразі уточнюється інформація про пошкодження та постраждалих на Харківщині", — зазначив Синєгубов.

Він додав, що завдяки зусиллям Сил оборони на Харківському та Куп’янському напрямках ситуація контрольована, ворогу не вдається просунутись вглиб нашої території. 

"Ворог не полишає спроб атакувати і просунутися вглиб наших територій. Дійсно на півночі на Липецькому та Вовчанському напрямках ситуація контрольована", — повідомив голова Харківської ОВА.

Яка ситуація в енергосистемі

В ОВА зазначили, що наразі на Харківщині ситуація з електропостачанням стабільна.

"Однак ми є частиною єдиної енергосистеми, тому можливі різні сценарії. Про це будемо своєчасно повідомляти", — написав Синєгубов.

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