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На Харківщині затримали інформатора ФСБ, який збирав інформацію про позиції Patriot

26 серпня 2024 13:47
Євгенія Брюховецька - редактор
У Харкові викрили ворожого агента, який хотів передати росіянам позиції Patriot
Затримання інформатора РФ. Фото: СБУ
Євгенія Брюховецька - редактор

Служба безпеки України затримала інформатора Федеральної служби безпеки Росії у Харкові. Він намагався "злити" бойові позиції систем ППО Patriot ворогу.

Про це повідомила пресслужба СБУ у Telegram у понеділок, 26 серпня.

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Збирав інформацію про розташування Patriot

"Служба безпеки зірвала нові спроби РФ отримати актуальні дані про оборону Харкова. Під час спецоперації в обласному центрі затримано інформатора ФСБ, який шпигував за українськими військами", — йдеться у повідомленні.

Так, російським інформатором виявився місцевий водій однієї з мереж продуктових магазинів. Для виконання завдання він об’їжджав місто під виглядом вантажних перевезень на службовому авто та приховано фіксував місця дислокацій українських захисників.

  • На Харківщині затримали інформатора ФСБ, який збирав інформацію про позиції Patriot - фото 1
    Затримання російського інформатора. Фото: СБУ
  • На Харківщині затримали інформатора ФСБ, який збирав інформацію про позиції Patriot - фото 2
    Листування з куратором ФСБ. Фото: СБУ
  • На Харківщині затримали інформатора ФСБ, який збирав інформацію про позиції Patriot - фото 3
    Листування з куратором ФСБ. Фото: СБУ
  • На Харківщині затримали інформатора ФСБ, який збирав інформацію про позиції Patriot - фото 4
    Листування з куратором ФСБ. Фото: СБУ
  • На Харківщині затримали інформатора ФСБ, який збирав інформацію про позиції Patriot - фото 5
    Листування з куратором ФСБ. Фото: СБУ
  • На Харківщині затримали інформатора ФСБ, який збирав інформацію про позиції Patriot - фото 6
    Листування з куратором ФСБ. Фото: СБУ
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Правоохоронці встановили, що насамперед зрадник намагався виявити і передати окупантам координати бойових позицій зенітно-ракетних комплексів Patriot, а також шукав локації фортифікацій та місця найбільшого зосередження особового складу Сил оборони.

Після цього чоловік позначав цілі на онлайн-картах, робив їх детальний опис та пересилав своєму російському куратору в месенджері. За допомогою цієї інформації окупанти планували здійснити атаки із застосуванням керованих авіабомб та ракетного озброєння.

СБУ завчасно викрила ворожого інформатора і затримала його. Російському агенту повідомили про підозру та взяли під варту без права внесення застави. Йому загрожує до 12 років в'язниці.

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Скриншот допису СБУ
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Скриншот допису СБУ

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СБУ Харківська область ФСБ держзрада Колаборант інформація війна в Україні затримання

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