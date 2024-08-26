Обстрел Украины 26 августа — в Харьковской области погиб мужчина

Массированный обстрел Харьковской области — в ОВА сообщили о погибшем и разрушениях
В результате массированного обстрела Харьковской области российскими войсками 26 августа была повреждена гражданская инфраструктура в некоторых районах. В Изюмском районе погиб мужчина, еще два человека получили ранения.
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов во время телемарафона "Єдині новини" в понедельник, 26 августа.
Последствия российских обстрелов Харьковской области
В понедельник, 26 августа, во время массированной атаки на Украину российские войска в очередной раз обстреляли гражданскую инфраструктуру Харьковской области.
По данным ОВА, в результате ракетного удара по гражданскому предприятию в Изюмском районе погиб мужчина, еще два человека получили ранения. Кроме того, зафиксировано попадание ракеты Х-22 в селе Алексеевка Лозовского района, где произошло возгорание травы площадью в один гектар.
Также был поврежден инфраструктурный объект в селе Первомайское Красноградского района. Сообщается и о попадании по Немышлянскому району Харькова, информации о пострадавших нет.
"Сейчас уточняется информация о повреждениях и пострадавших в Харьковской области", — отметил Синегубов.
Он добавил, что благодаря усилиям сил обороны на Харьковском и Купянском направлениях ситуация контролируемая, врагу не удается продвинуться вглубь нашей территории.
"Враг не оставляет попыток атаковать и продвинуться вглубь наших территорий. Действительно на севере на Липецком и Волчанском направлениях ситуация контролируемая", — сообщил глава Харьковской ОВА.
Какая ситуация в энергосистеме
В ОВА отметили, что сейчас в Харьковской области ситуация с электроснабжением стабильная.
"Однако мы являемся частью единой энергосистемы, поэтому возможны разные сценарии. Об этом будем своевременно сообщать", — написал Синегубов.
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