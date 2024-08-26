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Массированный обстрел Харьковской области — в ОВА сообщили о погибшем и разрушениях

26 августа 2024 14:12
Валерия Барановская - редактор
Обстрел Украины 26 августа — в Харьковской области погиб мужчина
Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов. Фото: Олег Синегубов, Telegram
Валерия Барановская - редактор

В результате массированного обстрела Харьковской области российскими войсками 26 августа была повреждена гражданская инфраструктура в некоторых районах. В Изюмском районе погиб мужчина, еще два человека получили ранения.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов во время телемарафона "Єдині новини" в понедельник, 26 августа.

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Последствия российских обстрелов Харьковской области

В понедельник, 26 августа, во время массированной атаки на Украину российские войска в очередной раз обстреляли гражданскую инфраструктуру Харьковской области.

По данным ОВА, в результате ракетного удара по гражданскому предприятию в Изюмском районе погиб мужчина, еще два человека получили ранения. Кроме того, зафиксировано попадание ракеты Х-22 в селе Алексеевка Лозовского района, где произошло возгорание травы площадью в один гектар.

Также был поврежден инфраструктурный объект в селе Первомайское Красноградского района. Сообщается и о попадании по Немышлянскому району Харькова, информации о пострадавших нет.

"Сейчас уточняется информация о повреждениях и пострадавших в Харьковской области", — отметил Синегубов.

Он добавил, что благодаря усилиям сил обороны на Харьковском и Купянском направлениях ситуация контролируемая, врагу не удается продвинуться вглубь нашей территории.

"Враг не оставляет попыток атаковать и продвинуться вглубь наших территорий. Действительно на севере на Липецком и Волчанском направлениях ситуация контролируемая", — сообщил глава Харьковской ОВА.

Какая ситуация в энергосистеме

В ОВА отметили, что сейчас в Харьковской области ситуация с электроснабжением стабильная.

"Однако мы являемся частью единой энергосистемы, поэтому возможны разные сценарии. Об этом будем своевременно сообщать", — написал Синегубов.

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