Удар РФ по Лозовій — які наслідки

Наслідки удару РФ по залізниці в Лозовій Харківської області. Фото: Вероніка Марченко/Новини.LIVE

В ніч проти 5 серпня російські війська здійснили на місто Лозова Харківської області наймасованішу атаку за весь час повномасштабної війни. Внаслідок ворожого обстрілу відомо про щонайменше двох загиблих та 13 поранених.

Про це у коментарі Новини.LIVE розповів глава Лозівської окружної прокуратури Сергій Колесник.

Реклама

Читайте також:

Удар РФ по Лозовій — що відомо про наслідки

"Станом на зараз відомо про пошкодження залізничної інфраструктури, критичної інфраструктури, багатоповерхових будинків та приватного сектору. Наразі відомо про двох загиблих", — повідомив глава Лозівської окружної прокуратури Сергій Колесник.

Водночас кількість поранених внаслідок російського удару по Лозовій зросла до 13 осіб.

За словами Колесника, у Лозовій на Харківщині в лікарні померла жінка — її серце не витримало стресу, спричиненого обстрілом. Як відомо, загибла перебувала на території вокзалу під час атаки. Жінка зазнала сильного стресу, і її серце не витримало.

Наслідки удару РФ по залізниці в Лозовій Харківської області. Фото: Вероніка Марченко/Новини.LIVE

Серед постраждалих також — 14-річний хлопець і 13-річна дівчина. Вони зазнали гострої реакції на стрес, але відмовилися від госпіталізації.

Наслідки удару РФ по залізниці в Лозовій Харківської області. Фото: Вероніка Марченко/Новини.LIVE

Представник прокуратури також додав, що вночі російські окупанти повторно атакували місце, де працювали екстрені служби. За попередніми даними, удар завдали БпЛА "Герань-2".

Перший заступник міського голови Олександр Жидков повідомив, що у Лозовій на Харківщині частково відновили водопостачання, водовідведення та електрику в районах, що постраждали внаслідок атаки РФ 5 серпня 2025 року.

За його словами, частково відновили електрику в найбільш постраждалій частині міста: заживили лікарню та житлові масиви приватного сектору.

Наслідки удару РФ по залізниці в Лозовій Харківської області. Фото: Вероніка Марченко/Новини.LIVE

Жидков зазначив, що до кінця дня планують повністю відновити надання комунальних послуг.

"Жодних обʼєктів, які могли б становити загрозу для РФ, у нас не було. Це виключно цивільна інфраструктура, яка підвозила людей. Зараз усі комунальні служби працюють над вирішенням ситуації з відключенням залізничного сполучення, яким активно користувалася громада", — додав Жидков.

Раніше ми інформували, що в ніч проти 5 серпня російські окупанти масовано атакували місто Лозова Харківської області.

Згодом в "Укрзалізниці" повідомили, що внаслідок удару РФ по залізниці в Лозовій загинув механік.