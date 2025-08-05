Удар РФ по Лозовій — які наслідки

Масований удар по Лозовій — яка зараз ситуація в місті
В ніч проти 5 серпня російські війська здійснили на місто Лозова Харківської області наймасованішу атаку за весь час повномасштабної війни. Внаслідок ворожого обстрілу відомо про щонайменше двох загиблих та 13 поранених.
Про це у коментарі Новини.LIVE розповів глава Лозівської окружної прокуратури Сергій Колесник.
Удар РФ по Лозовій — що відомо про наслідки
"Станом на зараз відомо про пошкодження залізничної інфраструктури, критичної інфраструктури, багатоповерхових будинків та приватного сектору. Наразі відомо про двох загиблих", — повідомив глава Лозівської окружної прокуратури Сергій Колесник.
Водночас кількість поранених внаслідок російського удару по Лозовій зросла до 13 осіб.
За словами Колесника, у Лозовій на Харківщині в лікарні померла жінка — її серце не витримало стресу, спричиненого обстрілом. Як відомо, загибла перебувала на території вокзалу під час атаки. Жінка зазнала сильного стресу, і її серце не витримало.
Серед постраждалих також — 14-річний хлопець і 13-річна дівчина. Вони зазнали гострої реакції на стрес, але відмовилися від госпіталізації.
Представник прокуратури також додав, що вночі російські окупанти повторно атакували місце, де працювали екстрені служби. За попередніми даними, удар завдали БпЛА "Герань-2".
Перший заступник міського голови Олександр Жидков повідомив, що у Лозовій на Харківщині частково відновили водопостачання, водовідведення та електрику в районах, що постраждали внаслідок атаки РФ 5 серпня 2025 року.
За його словами, частково відновили електрику в найбільш постраждалій частині міста: заживили лікарню та житлові масиви приватного сектору.
Жидков зазначив, що до кінця дня планують повністю відновити надання комунальних послуг.
"Жодних обʼєктів, які могли б становити загрозу для РФ, у нас не було. Це виключно цивільна інфраструктура, яка підвозила людей. Зараз усі комунальні служби працюють над вирішенням ситуації з відключенням залізничного сполучення, яким активно користувалася громада", — додав Жидков.
Раніше ми інформували, що в ніч проти 5 серпня російські окупанти масовано атакували місто Лозова Харківської області.
Згодом в "Укрзалізниці" повідомили, що внаслідок удару РФ по залізниці в Лозовій загинув механік.
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