Удар РФ по Лозовой — каковы последствия

Массированный удар по Лозовой — какая сейчас ситуация в городе
В ночь на 5 августа российские войска совершили на город Лозовая Харьковской области самую массированную атаку за все время полномасштабной войны. В результате вражеского обстрела известно по меньшей мере о двух погибших и 13 раненых.
Об этом в комментарии Новини.LIVE рассказал глава Лозовской окружной прокуратуры Сергей Колесник.
Удар РФ по Лозовой — что известно о последствиях
"По состоянию на сейчас известно о повреждении железнодорожной инфраструктуры, критической инфраструктуры, многоэтажных домов и частного сектора. Известно о двух погибших", — сообщил глава Лозовской окружной прокуратуры Сергей Колесник.
В то же время количество раненых в результате российского удара по Лозовой возросло до 13 человек.
По словам Колесника, в Лозовой на Харьковщине в больнице умерла женщина — ее сердце не выдержало стресса, вызванного обстрелом. Как известно, погибшая находилась на территории вокзала во время атаки. Женщина испытала сильный стресс, и ее сердце не выдержало.
Среди пострадавших также — 14-летний парень и 13-летняя девушка. Они испытали острую реакцию на стресс, но отказались от госпитализации.
Представитель прокуратуры также добавил, что ночью российские оккупанты повторно атаковали место, где работали экстренные службы. По предварительным данным, удар нанесли БпЛА "Герань-2".
Первый заместитель городского головы Александр Жидков сообщил, что в Лозовой на Харьковщине частично восстановили водоснабжение, водоотведение и электричество в районах, пострадавших в результате атаки РФ 5 августа 2025 года.
По его словам, частично восстановили электричество в наиболее пострадавшей части города: запитали больницу и жилые массивы частного сектора.
Жидков отметил, что до конца дня планируют полностью восстановить предоставление коммунальных услуг.
"Никаких объектов, которые могли бы представлять угрозу для РФ, у нас не было. Это исключительно гражданская инфраструктура, которая подвозила людей. Сейчас все коммунальные службы работают над решением ситуации с отключением железнодорожного сообщения, которым активно пользовалась громада", — добавил Жидков.
Ранее мы информировали, что в ночь на 5 августа российские оккупанты массированно атаковали город Лозовая Харьковской области.
Впоследствии в "Укрзализныце" сообщили, что в результате удара РФ по железной дороге в Лозовой погиб механик.
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