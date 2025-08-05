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Главная Харьков Массированный удар по Лозовой — какая сейчас ситуация в городе

Массированный удар по Лозовой — какая сейчас ситуация в городе

Ua ru
Дата публикации 5 августа 2025 14:59
Удар РФ по Лозовой — каковы последствия
Последствия удара РФ по железной дороге в Лозовой Харьковской области. Фото: Вероника Марченко/Новини.LIVE

В ночь на 5 августа российские войска совершили на город Лозовая Харьковской области самую массированную атаку за все время полномасштабной войны. В результате вражеского обстрела известно по меньшей мере о двух погибших и 13 раненых.

Об этом в комментарии Новини.LIVE рассказал глава Лозовской окружной прокуратуры Сергей Колесник.

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Удар РФ по Лозовой — что известно о последствиях

"По состоянию на сейчас известно о повреждении железнодорожной инфраструктуры, критической инфраструктуры, многоэтажных домов и частного сектора. Известно о двух погибших", — сообщил глава Лозовской окружной прокуратуры Сергей Колесник.

В то же время количество раненых в результате российского удара по Лозовой возросло до 13 человек.

По словам Колесника, в Лозовой на Харьковщине в больнице умерла женщина — ее сердце не выдержало стресса, вызванного обстрелом. Как известно, погибшая находилась на территории вокзала во время атаки. Женщина испытала сильный стресс, и ее сердце не выдержало.

Лозова атака РФ
Последствия удара РФ по железной дороге в Лозовой Харьковской области. Фото: Вероника Марченко/Новини.LIVE

Среди пострадавших также — 14-летний парень и 13-летняя девушка. Они испытали острую реакцию на стресс, но отказались от госпитализации.

Лозова атака РФ
Последствия удара РФ по железной дороге в Лозовой Харьковской области. Фото: Вероника Марченко/Новини.LIVE

Представитель прокуратуры также добавил, что ночью российские оккупанты повторно атаковали место, где работали экстренные службы. По предварительным данным, удар нанесли БпЛА "Герань-2".

Первый заместитель городского головы Александр Жидков сообщил, что в Лозовой на Харьковщине частично восстановили водоснабжение, водоотведение и электричество в районах, пострадавших в результате атаки РФ 5 августа 2025 года.

По его словам, частично восстановили электричество в наиболее пострадавшей части города: запитали больницу и жилые массивы частного сектора.

Лозова обстріл
Последствия удара РФ по железной дороге в Лозовой Харьковской области. Фото: Вероника Марченко/Новини.LIVE

Жидков отметил, что до конца дня планируют полностью восстановить предоставление коммунальных услуг.

"Никаких объектов, которые могли бы представлять угрозу для РФ, у нас не было. Это исключительно гражданская инфраструктура, которая подвозила людей. Сейчас все коммунальные службы работают над решением ситуации с отключением железнодорожного сообщения, которым активно пользовалась громада", — добавил Жидков.

Ранее мы информировали, что в ночь на 5 августа российские оккупанты массированно атаковали город Лозовая Харьковской области.

Впоследствии в "Укрзализныце" сообщили, что в результате удара РФ по железной дороге в Лозовой погиб механик.

Харьковская область обстрелы война в Украине атака жертвы
Вероника Марченко - журналист
Автор:
Вероника Марченко
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