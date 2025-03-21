Володимир Вакуленко — як росіяни викрали та закатували письменника

Закатований РФ український письменник Володимир Вакуленко. Фото: Facebook

В Ізюмі у квітні-серпні 2022 року були поховані 448 тіл, закатованих російськими окупантами. Серед них як цивільні мешканці, так і військовослужбовці, а також дитячий письменник Володимир Вакуленко.

Як вбили Володимира Вакуленка та всі деталі розслідування від правоохоронців — дивіться в сюжеті Новини.LIVE з місця подій.

Читайте також:

Масове поховання в Ізюмі

Начальник управління протидії воєнним злочинам Харківської обласної прокуратури Спартак Борисенко розповів, що було встановлено 448 тіл на місці похованні в Ізюмі. Ще 22 особи наразі не ідентифікували. За його словами, більшість з них загинула внаслідок насильницької смерті, зокрема, вбивства, переламу кісток, мінно-вибухових травм та численних поранень.

Місце поховання в Ізюмі. Фото: Новини.LIVE

Місце поховання в Ізюмі. Фото: Новини.LIVE

"Під час окупації Ізюма в місті проживало близько 4 000 осіб. За цей час російські війська вбили понад 10% з цих місцевих жителів", — повідомив Борисенко.

Вбивство Володимира Вакуленка

На місці поховання також було тіло Володимира Вакуленка. Заступник мера Ізюма Володимир Мацокін, говорячи про письменника, поділився, що за своєю суттю він був "мегапатріотичною людиною" та українцем вищого рівня.

Водночас матір Володимира Олена Ігнатенко повідомила, що прийшли бойовики "ЛНР" та затягнули його в машину.

"Куди його возили і що з ним робили, мені невідомо, і я навіть про це боюся думати. Я не втрачала надії. Одного разу пройшла чутка, що його тримають в полоні і вивезли в Росію, тому я надіялась до останнього", — ділиться Олена.

Фото Володимира Вакуленка в домі його матері. Фото: Новини.LIVE

За її словами, його закатували за проукраїнську позицію, а здавали таких людей місцеві, яких перших затримували, били та все розпитували.

Матір письменника зберігає всі праці сина та його орден "За заслуги" III ступеня, який Володимиру вручили посмертно.

Книги Володимира Вакуленка. Фото: Новини.LIVE

Посмертна нагорода Володимира Вакуленка. Фото: Новини.LIVE

Борисенко наголосив, що наразі правоохоронці встановлюють всіх співучасників вбивства Вакуленка. Так, щодо трьох обвинувачених мешканців "ЛНР" кримінальну справу направили до суду.

Крім того, триває досудове розслідування за фактом можливої причетності до вказаного вбивства співробітників ФСБ, які також забирали та катували Володимира Вакуленка в Ізюмі.

Нагадаємо, у листопаді 2022 року тіло зниклого в окупованому Ізюмі Володимира Вакуленка знайшли у братській могилі. Востаннє він виходив на зв'язок у березні того ж року.

Зазначимо, що попрощались з письменником у Харкові 6 грудня 2022 року. На похорон прийшли сотні людей.