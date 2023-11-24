Нові подробиці про останні години життя Володимира Вакуленка

Володимир Вакуленко. Фото: Wikipedia

Правоохоронці встановили нові деталі смерті дитячого письменника Володимира Вакуленка та ще трьох людей. Зокрема, харківські слідчі назвали прізвища підозрюваних.

Про це під час брифінгу розповів начальник Слідчого управління ГУНП в Харківській області Сергій Болвінов.

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Розслідування тривало понад рік, і під час його проведення було здійснено понад 40 допитів. За результатами слідства встановлено, що Володимира Вакуленка та його синові, якого вони викрали разом з ним, завдали неймовірні тортури перед стратою.

"Ми знаємо, що Володимира Вакуленка катували перед стратою, змушували роздягатися, шукали татуювання тризубця, били, оскільки на тілі вбитого вже потім побачили 2 зламані пальці на лівій руці", — розповідає Болвінов.

За словами свідків, в самий момент виведення з будинку перед стратою, письменник вигукнув гасло "Слава Україні!".

"За це його ще сильніше закинули в цей бус і якнайшвидше звідти увезли. Є така інформація", — розповідає правоохоронець.

Ексгумація тіла Володимира Вакуленка. Фото: ГУНП У Харківській області

Жертвами цих злочинців стали не лише Вакуленко, але й троє інших чоловіків, яких вони підозрювали в підтримці ЗСУ. Серед них – атовець Юрій, 76-річний пенсіонер Леонід та слюсар Іван. Правоохоронцями виявлено, що їх звинувачували у шпигунстві лише за те, що вони спілкувалися українською мовою та перебували у селі.

Про тортури, які виносили ці нелюди, стало відомо завдяки Євгену, єдиному вижившому з полону. Йому довелося пережити постійні фізичні та моральні гноблення. Він розповів, що затриманого Юрія так сильно побили, що зламали йому ребра. Інші свідчення говорять про те, що кати знущалися над своїми жертвами, наносячи їм тілесні ушкодження.

Будинок де катували Володимира Вакуленка. Фото: ГУНП у Харківській області

Будинок де катували Володимира Вакуленка. Фото: ГУНП у Харківській області

Будинок де катували Володимира Вакуленка. Фото: ГУНП у Харківській області

Будинок де катували Володимира Вакуленка. Фото: ГУНП у Харківській області

Будинок де катували Володимира Вакуленка. Фото: ГУНП у Харківській області

Будинок де катували Володимира Вакуленка. Фото: ГУНП у Харківській області

Будинок де катували Володимира Вакуленка. Фото: ГУНП у Харківській області 1 / 7

"Я думав, що першої ночі помру від холоду. Постійні гноблення, моральні, фізичні, будинок повністю пограбований. Розмір льоху приблизно 2,5 на 2,5 метра, льох темний, освітлення немає. Можливості користуватися сірниками немає, та й сірників не було, виводили вранці в туалет, дадуть поїсти що-небудь, а так на допит просто викликали, хто потрібний. Іноді крики до льоху долинали. За цими звуками можна було визначити, що людину били", — розповідає свідок.

Імена вбивць

За інформацією від харківських слідчих, підозрювані у цьому злочині належать до складу 4-ї роти 4-го батальйону 204-го стрілецького полку мобілізаційного резерву "ЛНР" 2-го армійського корпусу 8-ї загальновійськової армії Південного військового округу ЗС Росії.

Командир роти під позивним "Лев" – Владислав Нескородьєв та Сергій Удоденко з позивним "Удод" є головними підозрюваними. Зазначено, що ці чоловіки раніше привертали увагу правоохоронців через кримінальні правопорушення, такі як крадіжки та наркотичні справи.

Підозрюваний Владислав Нескородьєв. Фото: Харківська обласна прокуратура / Telegram

Підозрюваний Сергій Удоденко. Фото: Харківська обласна прокуратура / Telegram

Нині підозрювані "Лев" і "Удод" перебувають у розшуку, а інші члени їхньої групи, що причетні до інших злочинів на Ізюмщині, вже були вбиті.

Що відомо про Володимира Вакуленка

Володимир Вакуленко відомий своєю активною діяльністю у суспільстві, а також як волонтер, письменник та перекладач. Він є автором тринадцяти книг і був відзначений низкою літературних нагород. Вакуленко також зробив свій внесок у різні літературні збірки та обіймав посаду редактора у кількох виданнях.

Володимир Вакуленко. Фото: Володимир Вакуленко / Facebook

У Вакуленка залишилося два сини: Владислав, який народився 1995 року, і Віталік, який народився 2008 року.

До цього правоохоронці розповідали, як озброєні оккупанти приїхали до будинку Володимира Вакуленка та провели там "обшук"