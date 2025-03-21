Владимир Вакуленко — как россияне похитили и убили писателя

Убитый РФ украинский писатель Владимир Вакуленко. Фото: Facebook

В Изюме в апреле-августе 2022 года были похоронены 448 тел замученных российскими оккупантами. Среди них как гражданские жители, так и военнослужащие, а также детский писатель Владимир Вакуленко.

Как убили Владимира Вакуленко и все детали расследования от правоохранителей — смотрите в сюжете Новини.LIVE с места событий.

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Начальник управления противодействия военным преступлениям Харьковской областной прокуратуры Спартак Борисенко рассказал, что было установлено 448 тел на месте захоронении в Изюме. Еще 22 человека пока не идентифицировали. По его словам, большинство из них погибли в результате насильственной смерти, в частности, убийства, перелома костей, минно-взрывных травм и многочисленных ранений.

Место захоронения в Изюме. Фото: Новини.LIVE

Место захоронения в Изюме. Фото: Новини.LIVE

"Во время оккупации Изюма в городе проживало около 4 000 человек. За это время российские войска убили более 10% из этих местных жителей", — сообщил Борисенко.

Убийство Владимира Вакуленко

На месте захоронения также было тело Владимира Вакуленко. Заместитель мэра Изюма Владимир Мацокин, говоря о писателе, поделился, что по своей сути он был "мегапатриотичным человеком" и украинцем высшего уровня.

В то же время мать Владимира Елена Игнатенко сообщила, что пришли боевики "ЛНР" и затянули его в машину.

"Куда его возили и что с ним делали, мне неизвестно, и я даже об этом боюсь думать. Я не теряла надежды. Однажды прошел слух, что его держат в плену и вывезли в Россию, поэтому я надеялась до последнего", — делится Елена.

Фото Владимира Вакуленко в доме его матери. Фото: Новини.LIVE

По ее словам, его пытали за проукраинскую позицию, а сдавали таких людей местные, которых первых задерживали, били и все расспрашивали.

Мать писателя хранит все работы сына и его орден "За заслуги" III степени, который Владимиру вручили посмертно.

Книги Владимира Вакуленко. Фото: Новини.LIVE

Посмертная награда Владимира Вакуленко. Фото: Новини.LIVE

Борисенко отметил, что сейчас правоохранители устанавливают всех соучастников убийства Вакуленко. Так, в отношении трех обвиняемых жителей "ЛНР" уголовное дело направили в суд.

Кроме того, продолжается досудебное расследование по факту возможной причастности к указанному убийству сотрудников ФСБ, которые также забирали и пытали Владимира Вакуленко в Изюме.

Напомним, в ноябре 2022 года тело пропавшего в оккупированном Изюме Владимира Вакуленко нашли в братской могиле. Последний раз он выходил на связь в марте того же года.

Отметим, что попрощались с писателем в Харькове 6 декабря 2022 года. На похороны пришли сотни людей.