Сирський відвідав Купʼянський напрямок і спростував російські фейки

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський відвідав Купʼянський напрямок. За його словами, там бої відзначаються високою динамікою, що вимагає максимальної узгодженості дій. Крім того, він спростував російські фейки.

Про це Олександр Сирський повідомив у Telegram у пʼятницю, 28 листопада.

Сирський на Купʼянському напрямку

Під час поїздки до угруповань військ та військових частин в Харківській області Сирський ознайомився з оперативною обстановкою в їхніх смугах відповідальності.

За словами головнокомандувача, воїни продовжують вести оборонні та пошуково-ударні дії.

"Такі активні дії щоденно відбуваються в межах комплексних заходів з метою стабілізації обстановки в Куп’янську. У місті триває виявлення російських окупантів, які інфільтрувалися через наші бойові порядки, з метою знищення ворогів або взяття їх в полон", — розповів Сирський.

Російські фейки

Головнокомандувач ЗСУ зауважив, що масштаби брехні російського керівництва про ситуацію в Купʼянську вражають.

"А правда полягає в тому, що у наступні дні після їхніх заяв у місті фіксувалася менше 40 російських абонентів радіообміну. На підступах до Куп’янська наші підрозділи утримують визначені рубежі, посилюють вогневий вплив на ворога з метою блокування його шляхів постачання", — розповів Сирський.

Він також заслухав доповіді командирів на місцях стосовно потреб ЗСУ, а також віддав необхідні вказівки з метою всебічного забезпечення потреб підрозділів.

Сирський подякував захисникам за стійкість, хоробрість та результативність у знищенні російських окупантів.

Нагадаємо, у Генштабі ЗСУ спростували російський фейк про "захоплення Купʼянська". Там наголосили, що місто перебуває під контролем України.

Раніше начальник управління комунікації Угруповання Об'єднаних Сил Віктор Трегубов повідомив, що окупанти на Купʼянському напрямку опинилися в ізоляції, оскільки ЗСУ перерізали ключові логістичні шляхи постачання.