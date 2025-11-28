Сырский посетил Купянское направление и опроверг российские фейки

Александр Сырский на Купянском направлении. Фото: t.me/osirskiy

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский посетил Купянское направление. По его словам, там бои отличаются высокой динамикой, что требует максимальной согласованности действий. Кроме того, он опроверг российские фейки.

Об этом Александр Сырский сообщил в Telegram в пятницу, 28 ноября.

Сырский на Купянском направлении

Во время поездки к группировкам войск и воинским частям в Харьковской области Сырский ознакомился с оперативной обстановкой в их полосах ответственности.

По словам главнокомандующего, воины продолжают вести оборонительные и поисково-ударные действия.

"Такие активные действия ежедневно происходят в рамках комплексных мероприятий с целью стабилизации обстановки в Купянске. В городе продолжается выявление российских оккупантов, которые инфильтрировались через наши боевые порядки, с целью уничтожения врагов или взятия их в плен", — рассказал Сырский.

Российские фейки

Главнокомандующий ВСУ отметил, что масштабы лжи российского руководства о ситуации в Купянске поражают.

"А правда заключается в том, что в последующие дни после их заявлений в городе фиксировалось менее 40 российских абонентов радиообмена. На подступах к Купянску наши подразделения удерживают определенные рубежи, усиливают огневое воздействие на врага с целью блокирования его путей снабжения", — рассказал Сырский.

Он также заслушал доклады командиров на местах относительно потребностей ВСУ, а также отдал необходимые указания с целью всестороннего обеспечения потребностей подразделений.

Сырский поблагодарил защитников за стойкость, храбрость и результативность в уничтожении российских оккупантов.

Пост Сырского. Фото: скриншот

Напомним, в Генштабе ВСУ опровергли российский фейк о "захвате Купянска". Там отметили, что город находится под контролем Украины.

Ранее начальник управления коммуникации Группировки Объединенных Сил Виктор Трегубов сообщил, что оккупанты на Купянском направлении оказались в изоляции, поскольку ВСУ перерезали ключевые логистические пути снабжения.