В Харьковской ОВА отчитались об эвакуации жителей из села Студенок

Ликвидация пожара. Фото: ГСЧС

В Харьковской области начался масштабный лесной пожар, который охватил 1200 гектаров и перекинулся на село Студенок. Для ликвидации возгорания развернуты дополнительные силы ГСЧС еще из нескольких областей.

Об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов в Telegram во вторник, 3 сентября.

Читайте также:

Пожар в селе Студенок

Для ликвидации пожара в селе Студенок были развернуты дополнительные силы ГСЧС: к тушению пожара привлечены спасатели Харьковской, Полтавской, Днепропетровской и Черкасской областей.

Всего задействовано 77 единиц техники и 275 работников ГСЧС. В то же время сотрудники громады, Нацполиции, ГСЧС и структурные подразделения гражданской защиты ОВА провели эвакуацию около 200 местных жителей.

"Эвакуированное население обеспечили продуктами питания и питьевой водой. Часть людей выехала собственным транспортом", —- говорится в сообщении.

По данным ОВА, из-за лесного пожара пострадали два человека: местная жительница и сотрудник ГСЧС — они получают медицинскую помощь.