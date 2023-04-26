Мэр Харькова Игорь Терехов поехал в США на переговоры: о чем он будет говорить с правительством

Мэр Харькова Игорь Терехов. Фото: Униан

Сегодня, 26 апреля, мэр Харькова Игорь Терехов в Соединенных Штатах. Он приехал для переговоров с представителями американского правительства по восстановлению Харькова.

Об этом информирует городской голова Харькова Игорь Терехов.

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"Главная цель всех встреч — восстановление нашего Харькова. В рамках этой командировки я буду с визитом в Вашингтоне, а также на Саммите городов в Денвере, который впервые состоится по инициативе Государственного департамента США и при поддержке USAID", — заявил Игорь Терехов.

Кроме того, он добавил, что это чрезвычайная возможность найти новые идеи и подходы к восстановлению, что поможет сделать Харьков городом будущего.

"Спасибо за приглашение, а также за неизменную поддержку Украины. Уверен, что вместе мы добьемся мощных результатов", — написал мэр Харькова.

Мэр Харькова Игорь Терехов в США. Фото: Игорь Терехов

Напомним, что Украина сейчас активно работает над планом быстрого восстановления страны после тяжелых потерь, причиненных недавними конфликтами и кризисами. Цель этого плана — восстановление экономической стабильности и создание новых возможностей для украинцев.