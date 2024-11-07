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Мер Харкова назвав кількість пошкоджених будинків у місті — цифри

7 листопада 2024 14:36
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор
Обстріл Харкова — скільки будинків пошкоджено у місті з початку війни
Будівля факультету Національного університету Каразіна у Харкові після обстрілу в 2022 році. Фото: УНІАН
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор

У Харкові внаслідок російських обстрілів пошкоджено тисячі житлових будинків. Також пошкоджені об’єкти критичної інфраструктури.

Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов в ефірі телемарафону "Єдині новини" у четвер, 7 листопада.

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За словами Терехова, загалом у Харкові пошкоджено понад 8,3 тис. житлових будинків. 

"Пошкоджень різного ступеня зазнали понад 4,8 тис. багатоповерхових житлових будинків та понад 3,5 тис. приватних", — сказав він.

Мер додав, що комунальні служби працюють цілодобово для того, аби ліквідовувати наслідки російських ударів.

"Намагаємося якнайшвидше усунути руйнування. Я дуже вдячний нашим комунальним підприємствам, які працюють практично цілодобово, а також волонтерам, міжнародним фінансовим партнерам та фондам, які теж допомагають нам ліквідувати наслідки ворожих атак", —зазначив Терехов.

Міський голова додав, що фахівці зараз завершують ліквідацію наслідків російського удару по Олексіївці, внаслідок якого були пошкоджені, зокрема, супермаркет та прилеглі житлові будинки.

Нагадаємо, ввечері 5 листопада російські війська вдарили по Шевченківському району Харкова. Внаслідок атаки пошкоджено житловий будинок, є постраждала.

Харків Ігор Терехов обстріли багатоповерхівка війна в Україні

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