Обстрел Харькова — сколько домов повреждено в городе с начала войны

Здание факультета Национального университета Каразина в Харькове после обстрела в 2022 году. Фото: УНИАН

В Харькове в результате российских обстрелов повреждены тысячи жилых домов. Также удары были нанесены по объектам критической инфраструктуры.

Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов в эфире телемарафона "Єдині новини" в четверг, 7 ноября.

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По словам Терехова, в Харькове повреждено более 8,3 тыс. жилых домов.

"Повреждения разной степени получили более 4,8 тыс. многоэтажных жилых домов и более 3,5 тыс. частных", — сказал он.

Мэр добавил, что коммунальные службы работают круглосуточно для ликвидации последствий российских ударов.

"Пытаемся как можно быстрее устранить разрушения. Я очень благодарен нашим коммунальным предприятиям, работающим практически круглосуточно, а также волонтерам, международным финансовым партнерам и фондам, которые тоже помогают нам ликвидировать последствия вражеских атак", — отметил Терехов.

Мэр добавил, что специалисты сейчас завершают ликвидацию последствий российского удара по Алексеевке, в результате которого были повреждены, в частности, супермаркет и близлежащие жилые дома.

Напомним, вечером 5 ноября российские войска ударили по Шевченковскому району Харькова. В результате атаки поврежден жилой дом, есть пострадавшая.