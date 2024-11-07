Обстрел Харькова — сколько домов повреждено в городе с начала войны

Мэр Харькова сказал, сколько в городе поврежденных домов — цифры
В Харькове в результате российских обстрелов повреждены тысячи жилых домов. Также удары были нанесены по объектам критической инфраструктуры.
Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов в эфире телемарафона "Єдині новини" в четверг, 7 ноября.
Сколько домов повреждено
По словам Терехова, в Харькове повреждено более 8,3 тыс. жилых домов.
"Повреждения разной степени получили более 4,8 тыс. многоэтажных жилых домов и более 3,5 тыс. частных", — сказал он.
Мэр добавил, что коммунальные службы работают круглосуточно для ликвидации последствий российских ударов.
"Пытаемся как можно быстрее устранить разрушения. Я очень благодарен нашим коммунальным предприятиям, работающим практически круглосуточно, а также волонтерам, международным финансовым партнерам и фондам, которые тоже помогают нам ликвидировать последствия вражеских атак", — отметил Терехов.
Мэр добавил, что специалисты сейчас завершают ликвидацию последствий российского удара по Алексеевке, в результате которого были повреждены, в частности, супермаркет и близлежащие жилые дома.
Напомним, вечером 5 ноября российские войска ударили по Шевченковскому району Харькова. В результате атаки поврежден жилой дом, есть пострадавшая.
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