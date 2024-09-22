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Мер Харкова розповів деталі про нічну атаку РФ на місто

22 вересня 2024 01:35
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор
Обстріл Харкова 21 вересня — Терехов розповів про наслідки атаки
Обстріл міста. Ілюстративне фото: MIG
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор

Армія РФ пізно ввечері, 21 вересня, вдарила по спальному районі міста Харкова. Внаслідок атаки 13 людей травмовані, серед них троє неповнолітніх.

Про це повідомив мер міста Ігор Терехов в коментарі Новини.LIVE.

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Він зазначив, що багато багатоповерхівок зруйновано, а також зруйновані вікна та дахи.

На момент коментаря було відомо про 12 постраждалих

"Евакуюємо людей, нажаль маємо на теперішній час 12 поранених, які звернулися до швидкої медичної допомоги. Надаємо їм допомогу, яка необхідна. Крім цього, хочу сказати, що цей будинок евакуювали, в тому будинку (показує рукою вперед) теж є руйнації. І це багатоповерхова застройка — це спальний район міста Харкова", — розповів він.

Терехов додав, що жодного військового на місці події немає, і жодного військового розташування нема.

"Це справжній тероризм, який є. І хочу сказати, що кожного дня і кожної ночі Харків під вибухами", — додав мер.

Через деякий час Олег Синєгубов розповів, що кількість постраждалих людей зросла до 13, їх вік від 8 до 84 років. Серед них троє дітей - двоє по 17 років, один 8 років.

"Двоє людей у важкому стані. Троє у легкому. Всі інші - у середньому", — уточнив він.

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