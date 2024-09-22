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Мэр Харькова рассказал детали о ночной атаке РФ на город

22 сентября 2024 01:35
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор
Обстрел Харькова 21 сентября — Терехов рассказал о последствиях атаки
Обстрел города. Иллюстративное фото: MIG
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор

Армия РФ поздно вечером, 21 сентября, ударила по спальному району города Харькова. В результате атаки 13 человек травмированы, среди них трое несовершеннолетних.

Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов в комментарии Новини.LIVE.

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Он отметил, что многие многоэтажки разрушены, а также разрушены окна и крыши.

На момент комментария было известно о 12 пострадавших

"Эвакуируем людей, к сожалению, имеем в настоящее время 12 раненых, которые обратились к скорой медицинской помощи. Оказываем им помощь, которая необходима. Кроме этого, хочу сказать, что этот дом эвакуировали, в том доме (показывает рукой вперед) тоже есть разрушения. И это многоэтажная застройка — это спальный район города Харькова", — рассказал он.

Терехов добавил, что ни одного военного на месте происшествия нет и никакого военного расположения нет.

"Это настоящий терроризм, который есть. И хочу сказать, что каждый день и каждую ночь Харьков под взрывами", — добавил мэр.

Через некоторое время Олег Синегубов рассказал, что количество пострадавших выросло до 13, их возраст от 8 до 84 лет. Среди них трое детей – двое по 17 лет, один 8 лет.

"Два человека в тяжелом состоянии. Трое в легком. Все остальные — в среднем", — уточнил он.

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