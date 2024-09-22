Обстрел Харькова 21 сентября — Терехов рассказал о последствиях атаки

Мэр Харькова рассказал детали о ночной атаке РФ на город
Армия РФ поздно вечером, 21 сентября, ударила по спальному району города Харькова. В результате атаки 13 человек травмированы, среди них трое несовершеннолетних.
Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов в комментарии Новини.LIVE.
Россия обстреляла Харьков 21 сентября
Он отметил, что многие многоэтажки разрушены, а также разрушены окна и крыши.
На момент комментария было известно о 12 пострадавших
"Эвакуируем людей, к сожалению, имеем в настоящее время 12 раненых, которые обратились к скорой медицинской помощи. Оказываем им помощь, которая необходима. Кроме этого, хочу сказать, что этот дом эвакуировали, в том доме (показывает рукой вперед) тоже есть разрушения. И это многоэтажная застройка — это спальный район города Харькова", — рассказал он.
Терехов добавил, что ни одного военного на месте происшествия нет и никакого военного расположения нет.
"Это настоящий терроризм, который есть. И хочу сказать, что каждый день и каждую ночь Харьков под взрывами", — добавил мэр.
Через некоторое время Олег Синегубов рассказал, что количество пострадавших выросло до 13, их возраст от 8 до 84 лет. Среди них трое детей – двое по 17 лет, один 8 лет.
"Два человека в тяжелом состоянии. Трое в легком. Все остальные — в среднем", — уточнил он.
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