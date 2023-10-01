Мешканці сіл біля Ізюма залишаються без світла, поки в місті ремонтують адміністрацію

Відбудова міської адміністрації в Ізюмі. Фото: скриншот з відео

На відбудову міста Ізюм Харківської області виділяють величезні суми. Так, на ремонт міської адміністрації дали понад 130 мільйонів гривень. Це відбувається в той час, як сусідні села залишаються без світла та тепла.

Про це розповідають місцеві жителі в ТікТок, передає "Политика Страны".

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Мешканці сіл біля Ізюма вимушені сидіти без світла та тепла, адже ремонтні роботи відбуваються лише у місті. Вони кажуть, що на відбудову будівлі мерії виділено 136 мільйонів гривень.

"А поруч за сім кілометрів село Кам'янка, де немає на сьогоднішній день ні світла, ні газу, село не розміновано, ви розумієте? У селі проживають люди і будуть зимувати. Ніхто з влади не приїхав, не запитав, які наші потреби, що нам потрібно", — заявила мешканка села Лариса Сисенко.

Нагадаємо, потреби України на першочергове відновлення у 2023 році, за оцінками Світового банку та Міністерства фінансів України, становлять $14,1 млрд для п’яти ключових сфер, що безпосередньо впливають на добробут людей та стимулюють економіку. Зокрема, це енергетичний сектор з потребами в розмірі $3,3 млрд, гуманітарне розмінування з потребами в сумі $400 млн, відновлення зруйнованого та пошкодженого житла — $1,9 млрд. Потреби на відновлення критичної та соціальної інфраструктури становлять $5,8 млрд. Крім того, $2,8 млрд необхідно для підтримки приватного сектору. Наразі в державному бюджеті на поточний рік на зазначені цілі передбачено $3,3 млрд. Міжнародні партнери надали гарантії українському урядові на суму $4,3 млрд.

Також ми писали, 10 вересня, в Ізюмі Харківської області відзначали річницю визволення від російських окупантів. Люди вшанували памʼять невинних жертв цієї війни, а також земляків міста, які віддали своє життя за свободу України на алеї слави.