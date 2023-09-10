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В Ізюмі відзначають річницю визволення від російських окупантів

10 вересня 2023 13:48
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
В Ізюмі відзначають річницю визволення від російських окупантів
Урочистості до річниці визволення Ізюма. Фото: Новини.LIVE
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Сьогодні, 10 вересня, в Ізюмі Харківської області відзначають річницю визволення від російських окупантів. Люди вшанували памʼять невинних жертв цієї війни, а також земляків міста, які віддали своє життя за свободу України на алеї слави.

Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE з місця події.

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"Ця дата ще не свято, воно буде після нашої перемоги. А зараз це поки дата визволення нашого міста від рашистських окупантів. Від початку війни та окупації наше місто пережило тяжкі часи — це і великі руйнації, які побачив увесь світ, і смерть наших мирних людей. З першого дня ворог нещадно обстрілював Ізюм не розбираючись — це житлові квартали або приватні будинки", — сказав мер Ізюма Валерій Марченко. 

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Урочистості до річниці визволення Ізюма. Фото: Новини.LIVE

Міський голова також згадав, як російські війська продовжували тероризувати мирне населення після окупації, але люди це пережили і місто продовжує жити та відновлюється.

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Алея слави в Ізюмі. Фото: Новини.LIVE

Під час святкування річниці визволення Ізюма, люди вшанували памʼять невинних жертв цієї війни та земляків міста, які віддали своє життя за свободу України на алеї слави.

Нагадаємо, Харківська наступальна операція осені 2022 року  одна з найяскравіших сторінок в історії російсько-української війни. Тоді завдяки військовій кмітливості вдалося за кілька днів звільнити майже всю Харківську область. Першим великим містом, яке повернулося під український прапор, була Балаклія. За рік після деокупації місто ожило: багато жителів повернулося до своїх будинків, відкрилися магазини, комунальники відремонтували всі комунікації. У п'ятницю, 8 вересня, мешканці урочисто не святкували річницю визволення Балаклії, однак до цього дня всіма вулицями розвісили українські прапори — як символ того, що Балаклія — це Україна.

Також ми писали, що українські бійці "Сталевого Кордону" Гвардії наступу підняли прапор в населених пунктах у "сірій зоні" Харківської області. Йдеться про Строївку та Тополі. 

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