Жители сел возле Изюма остаются без света, пока в городе ремонтируют администрацию

Восстановление городской администрации в Изюме. Фото: скриншот с видео

На восстановление города Изюм в Харьковской области выделяют огромные суммы. Так, на ремонт городской администрации дали более 130 миллионов гривен. Это происходит в то время, как соседние села остаются без света и тепла.

Об этом рассказывают местные жители в ТікТок, передает "Политика Страны".

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Жители сел возле Изюма вынуждены сидеть без света и тепла, ведь ремонтные работы проводят только в городе. Они говорят, что на восстановление здания мэрии выделено 136 миллионов гривен.

"А рядом, в семи километрах, село Каменка, где нет на сегодняшний день ни света, ни газа, село не разминировано, вы понимаете? В селе проживают люди и будут зимовать. Никто из властей не приехал, не спросил, какие наши потребности, что нам нужно", — заявила жительница села Лариса Сысенко.

Напомним, потребности Украины на первоочередное восстановление в 2023 году, по оценкам Всемирного банка и Министерства финансов Украины, составляют 14,1 млрд долларов для пяти ключевых сфер, непосредственно влияющих на благосостояние людей и стимулирующих экономику. В частности, это энергетический сектор с потребностями в 3,3 млрд долларов, гуманитарное разминирование с потребностями в сумме 400 млн долларов, восстановление разрушенного и поврежденного жилья — 1,9 млрд долларов. Потребности на восстановление критической и социальной инфраструктуры составляют 5,8 млрд долларов. Кроме того, 2,8 млрд долларов необходимо для поддержки частного сектора. В настоящее время в государственном бюджете на текущий год на указанные цели предусмотрено 3,3 млрд долларов. Международные партнеры предоставили гарантии украинскому правительству на сумму 4,3 млрд долларов.

Также мы писали, 10 сентября в Изюме Харьковской области отмечали годовщину освобождения от российских оккупантов. Люди почтили память невинных жертв этой войны, а также земляков города, отдавших свою жизнь за свободу Украины, на аллее славы.