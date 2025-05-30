Мама першокласника висловилася про метрошколу в Харкові

Діти в метрошколі Харкова. Фото: Новини.LIVE

Мама першокласника Тетяна висловилася про метрошколу в Харкові. Вона наголосила, що спокійна за сина.

Про це Тетяна сказала у коментарі Новини.LIVE у пʼятницю, 30 травня.

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Тетяна підкреслила, що навчання в метрошколі насамперед спрямоване на забезпечення безпеки та особисте спілкування.

"Я не хвилююся за свою дитину ці пів дня, поки вона тут. І діти не переривають навчання через тривогу. Якщо порівнювати з онлайном — лише плюси. По-перше, безпека. По-друге — це живе спілкування. Вони вчаться контактувати, сваритися, миритися, працювати в команді", — зазначила жінка.

Мама першокласника каже, що через повномасштабну війну багато першокласників не відвідували садочок, тому саме у школі вони отримують свій перший досвід спілкування.

"Наш клас навчався в першу зміну, це було два дні на тиждень. Інші три дні це було онлайн-навчання", — додала Тетяна.

Нагадаємо, 30 травня у харківській метрошколі відзначили День останнього дзвоника. На заході був також мер Ігор Терехов.

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