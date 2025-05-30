Мама первоклассника высказалась о метрошколе в Харькове

Дети в метрошколе Харькова. Фото: Новини.LIVE

Мама первоклассника Татьяна высказалась о метрошколе в Харькове. Она подчеркнула, что спокойна за сына.

Об этом Татьяна сказала в комментарии Новини.LIVE в пятницу, 30 мая.

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Татьяна подчеркнула, что обучение в метрошколе в первую очередь направлено на обеспечение безопасности и личное общение.

"Я не волнуюсь за своего ребенка эти полдня, пока он здесь. И дети не прерывают обучение из-за тревоги. Если сравнивать с онлайном — только плюсы. Во-первых, безопасность. Во-вторых — это живое общение. Они учатся контактировать, ссориться, мириться, работать в команде", — отметила женщина.

Мама первоклассника говорит, что из-за полномасштабной войны многие первоклассники не посещали садик, поэтому именно в школе они получают свой первый опыт общения.

"Наш класс учился в первую смену, это было два дня в неделю. Остальные три дня это было онлайн-обучение", — добавила Татьяна.

Напомним, 30 мая в харьковской метрошколе отметили День последнего звонка. На мероприятии был также мэр Игорь Терехов.

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