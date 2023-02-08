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"Ми знаємо про всі плани ворога", — Синєгубов прокоментував інформацію про можливий наступ росії на Харків

8 лютого 2023 18:42
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
Синєгубов прокоментував інформацію про можливий наступ рф на Харків
Голова Харківської обласної військової адміністрації не виключає контрнаступу військ рф на Харківщині
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

Голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов розповідає, що розповсюджується інформація ворогом щодо можливого наступу на місто Харків, на населені пункти Харківської області.

Про це Олег Синегубов пише в себе в Telegram-каналі.

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"Звичайно, що ми сприймаємо цю загрозу реально. Звичайно, що ми вже контролюємо ситуацію на фронті. Поряд із цим, ми сильні, як ніколи. Наші Збройні сили стоять на своїх позиціях і нищать ворога. По деяких напрямках навіть контратакують, намагаючись звільняти наші території",  заявив він у відеозверненні.

Зокрема, в ефірі телемарафону голова Харківськох ОВА зазначив, що армія рф нарощує свою військову присутність саме на лінії фронту Куп'янським напрямком, Дворічанським і в напрямку Кремінної.

"Ми це бачимо. Їхня мета  не давати просуватися нашим Збройним силам. Там ідуть певні маневри, і ми не виключаємо спроби наступу з боку ворога",  сказав він в ефірі національного телемарафону.

Нагадаємо, що Олег Синєгубов розповів про рекетний удар по Харкову 7 лютого. 

А також голова Харківської ОВА опублікував фото наслідків удару російських окупантів з С-300 по школі у Куп'янську Харківської області.

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