Ми в соцмережах:

Регионы
Киев Одесса Харьков
Разделы
Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Харьков arrow "Мы знаем обо всех планах врага", — Синегубов прокомментировал информацию о возможном наступлении россии на Харьков arrow

"Мы знаем обо всех планах врага", — Синегубов прокомментировал информацию о возможном наступлении россии на Харьков

8 февраля 2023 18:42
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
Синегубов прокомментировал информацию о возможном наступлении России на Харьков.
Глава Харьковской областной военной администрации не исключает контрнаступления войск рф на Харьковщине
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов рассказывает, что распространяется информация врагом о возможном наступлении на город Харьков, на населенные пункты Харьковской области.

Об этом Олег Синегубов пишет у себя в Telegram-канале.

Читайте также:

"Конечно, что мы воспринимаем эту угрозу реально. Конечно, мы уже контролируем ситуацию на фронте. Наряду с этим, мы сильны, как никогда. Наши Вооруженные силы стоят на своих позициях и уничтожают врага. По некоторым направлениям даже контратакуют, пытаясь освобождать наши территории",  заявил он в видеообращении.

В частности, в эфире телемарафона председатель Харьковских ОВА отметил, что армия россии наращивают свое военное присутствие именно на линии фронта Купянским направлением, Дворичанским и в направлении Кременной.

"Мы это видим. Их цель  не давать продвигаться нашим Вооруженным силам. Там идут определенные маневры, и мы не исключаем попытки наступления со стороны врага",  сказал он в эфире национального телемарафона.

Напомним, что Олег Синегубов рассказал о рэкетном ударе по Харькову 7 февраля.

А также председатель Харьковской ОВА опубликовал фото последствий удара российских оккупантов с С-300 по школе в Купянске Харьковской области.

Новости по теме

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

05:10 Врачи назвали утренний симптом рака: его многие игнорируют

Эксклюзив

13:30 Безопасное укрытие: почему в квартире спокойнее, чем в старом подвале или погребе

Новина з фото

04:10 Чем закончилась первая в мире пересадка головы

05:40 Три симптома на коже указывают на проблемы с печенью

Новина з фото

05:52 Самая худая женщина на планете: как она выглядела и сколько весила

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

02:50 Два признака на лице, указывающие на опасное для жизни состояние

09:40 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

Новина з фото

17:59 Минус десять килограммов: Елена Зеленская поделилась секретом своего похудения

Новина з фото

06:30 Их просто не узнать: актрисы сериала "Папины дочки" выросли и кардинально изменились. Как выглядят спустя 15 лет

03:10 8 вещей, которые в 2022 году резко утратят свою популярность

13:03 Зеленский на саммите ЕС в Брюсселе: главные заявления украинского лидера — трансляция

12:58 Disney анонсировал новые части мультфильмов "Холодное сердце", "Зверополис" и "История игрушек"

12:55 Пригожин "божится", что больше не вербует зеков в ЧВК "Вагнер"

12:54 Эрдоган заявил, что к такому землетрясению невозможно было подготовиться: количество жертв превысило 16 тысяч

12:53 "Почти год, как в нашу страну пришел враг": Роман Зозуля обратился к украинцам

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

12:49 Украинцы потребляют много электроэнергии: Укрэнерго объяснил ситуацию со светом

Эксклюзив

12:47 "Вагнеровцы закончились, в ход пошли кадровые военные": последние новости из Бахмута

12:40 Переправляли военнообязанных через госграницу: трое одесситов предстанут перед судом

Эксклюзив

12:35 В ГСЧС назвали впечатляющую цифру обезвреженных взрывчаток в Киевской области

12:31 "Динамо" не смогло продать футболиста в "Хатайспор" из-за землетрясения в Турции

Новина з відео

12:20 Зеленский выступает с речью в Европарламенте: главные тезисы

Новина з відео

11:44 Попытка рф захватить всю территорию Донбасса до конца марта ​​​​​​​не обоснована в военном смысле, — Юсов

Новина з відео

11:15 В россии произошел взрыв в многоэтажке: есть погибшие

Новина з відео

08:01 Макрон наградил Зеленского орденом Почетного легиона

Новина з відео

23:51 Президент Зеленский прибыл в Елисейский дворец, — видео Новини.LIVE

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з відео

22:28 Все время держал в руках своего попугая: в Турции из-под завалов достали мальчика, пробывшего там 55 часов

Эксклюзив

19:28 Лондон на стороне Киева с первых дней войны: итоги исторического визита Зеленского в Великобританию

Эксклюзив

19:00 Обыски и задержания: верят ли одесситы, что коррупцию в стране можно побороть

Новина з відео

17:35 Гороскоп на 9 февраля: Овнам — творчество, Львам — положительные эмоции

Эксклюзив

17:00 "Отмена льгот для игорного бизнеса никак не повлияет на увеличение бюджета", — эксперт по туризму Фазиль Аскеров

08:00 Wordtune: искусственный интеллект, способный в разы упростить написание текстов на английском

Эксклюзив

19:28 Лондон на стороне Киева с первых дней войны: итоги исторического визита Зеленского в Великобританию

Эксклюзив

18:30 "Если не мы, то найдут гражданские": интервью с сапером о разминировании Киевской области

17:30 Псевдожурналисты возвращают "совок" в Мариуполь: обзор пропагандистского контента

Эксклюзив

17:00 "Отмена льгот для игорного бизнеса никак не повлияет на увеличение бюджета", — эксперт по туризму Фазиль Аскеров

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Эксклюзив

16:54 Тяжелое дело: успеют ли танки на войну

08:00 Чемпионы по стуку: россияне пишут доносы на украинцев, пацифистов и Третьяковскую галерею

23:00 Второй день войны с природой: землетрясения, шторм и оползни

Эксклюзив

18:00 Недвижимость для бизнеса в Ирпене: есть ли смысл вкладывать деньги

17:39 "Благодатный" огонь: как пожар на иранском заводе дронов повлияет на воздушные атаки рф

Актуальное по теме

None 9 Февраль 12:01

Попытка рф захватить всю территорию Донбасса до конца марта ​​​​​​​не обоснована в военном смысле, — Юсов

None 9 Февраль 11:07

Россияне обстреляли более 20 населенных пунктов Харьковской области: есть погибшие и раненые

None 9 Февраль 10:35

Россияне массово обстреляли города и села Донбасса: есть раненые

None 9 Февраль 09:45

ВСУ снова уничтожили большое количество оккупантов: Генштаб объявил свежие потери рф

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB