Синегубов прокомментировал информацию о возможном наступлении России на Харьков.

Глава Харьковской областной военной администрации не исключает контрнаступления войск рф на Харьковщине

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов рассказывает, что распространяется информация врагом о возможном наступлении на город Харьков, на населенные пункты Харьковской области.

Об этом Олег Синегубов пишет у себя в Telegram-канале.

"Конечно, что мы воспринимаем эту угрозу реально. Конечно, мы уже контролируем ситуацию на фронте. Наряду с этим, мы сильны, как никогда. Наши Вооруженные силы стоят на своих позициях и уничтожают врага. По некоторым направлениям даже контратакуют, пытаясь освобождать наши территории", — заявил он в видеообращении.

В частности, в эфире телемарафона председатель Харьковских ОВА отметил, что армия россии наращивают свое военное присутствие именно на линии фронта Купянским направлением, Дворичанским и в направлении Кременной.

"Мы это видим. Их цель — не давать продвигаться нашим Вооруженным силам. Там идут определенные маневры, и мы не исключаем попытки наступления со стороны врага", — сказал он в эфире национального телемарафона.

Напомним, что Олег Синегубов рассказал о рэкетном ударе по Харькову 7 февраля.

А также председатель Харьковской ОВА опубликовал фото последствий удара российских оккупантов с С-300 по школе в Купянске Харьковской области.