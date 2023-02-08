"Мы знаем обо всех планах врага", — Синегубов прокомментировал информацию о возможном наступлении россии на Харьков
Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов рассказывает, что распространяется информация врагом о возможном наступлении на город Харьков, на населенные пункты Харьковской области.
Об этом Олег Синегубов пишет у себя в Telegram-канале.
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"Конечно, что мы воспринимаем эту угрозу реально. Конечно, мы уже контролируем ситуацию на фронте. Наряду с этим, мы сильны, как никогда. Наши Вооруженные силы стоят на своих позициях и уничтожают врага. По некоторым направлениям даже контратакуют, пытаясь освобождать наши территории", — заявил он в видеообращении.
В частности, в эфире телемарафона председатель Харьковских ОВА отметил, что армия россии наращивают свое военное присутствие именно на линии фронта Купянским направлением, Дворичанским и в направлении Кременной.
"Мы это видим. Их цель — не давать продвигаться нашим Вооруженным силам. Там идут определенные маневры, и мы не исключаем попытки наступления со стороны врага", — сказал он в эфире национального телемарафона.
Напомним, что Олег Синегубов рассказал о рэкетном ударе по Харькову 7 февраля.
А также председатель Харьковской ОВА опубликовал фото последствий удара российских оккупантов с С-300 по школе в Купянске Харьковской области.