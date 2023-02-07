Центр Харкова обстріляли 7 лютого — всі подробиці на цю мить

Окупанти обстріляли Харків: влада заявила, що по центру міста прилетіли ракети
Російська армія завдала ракетного удару по Харкову вночі 7 лютого. Відомо, що щонайменше шість ракет поцілили по центральній частині міста.
Про це повідомляє голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
-
Скасувати відстрочку та відправити на фронт: в Україні пропонують мобілізувати одну категорію громадян
-
Поки учасники гурту "Антитіла" були на фронті, на них подали до суду по давній гучній справі: подробиці
-
Чилі у вогні: кілька днів в країні вирують масштабні лісові пожежі
-
Біля кордону з Україною горіла російська колонія: є загиблі
-
Зеленський на саміті ЄС в Брюсселі: головні заяви українського лідера — трансляція
-
Скільки років треба на повне розмінування Київщини — відповідь сапера
-
Литва припускає, що переговори про вступ України до ЄС розпочнуться наприкінці 2023 року
-
У Києві орендувати житло стало дорожче: які зараз ціни
-
Швидше до пацієнтів: одеська мобільна служба паліативної допомоги отримала нове авто
-
В Україні різко підскочив попит на електрокари: останні дані ринку
Обстріл Харкова 7 лютого
"Влучання ворожих ракет зафіксовано у центральній частині Харкова. Попередньо С-300, від 6 до 10 ракет. Інформація щодо постраждалих та масштабів руйнувань уточнюється", — пише глава Харківської ОВА.
Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що є інформація про удари по промисловому об'єкту, виникла пожежа.
"Шість "прільотів" по Харкову. Поки маємо підтвердження про удари по промисловому об‘єкту у Києвському районі міста. Також маємо інформацію про пожежу на місці одного з прильотів", — написав мер.
Нагадаємо, у неділю зранку, 5 лютого, окупанти атакували Харків. Є влучання у центральній частині міста.