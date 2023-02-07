Центр Харкова обстріляли 7 лютого — всі подробиці на цю мить

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов

Російська армія завдала ракетного удару по Харкову вночі 7 лютого. Відомо, що щонайменше шість ракет поцілили по центральній частині міста.

Про це повідомляє голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Обстріл Харкова 7 лютого

"Влучання ворожих ракет зафіксовано у центральній частині Харкова. Попередньо С-300, від 6 до 10 ракет. Інформація щодо постраждалих та масштабів руйнувань уточнюється", — пише глава Харківської ОВА.

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що є інформація про удари по промисловому об'єкту, виникла пожежа.

"Шість "прільотів" по Харкову. Поки маємо підтвердження про удари по промисловому об‘єкту у Києвському районі міста. Також маємо інформацію про пожежу на місці одного з прильотів", — написав мер.

Нагадаємо, у неділю зранку, 5 лютого, окупанти атакували Харків. Є влучання у центральній частині міста.