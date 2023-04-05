Міністр оборони Литви на власні очі побачив наслідки російського вторгнення у Харкові

Міністр оборони Республіки Литви Арвідас Анушаускас побачив будівлю спеціалізованої школи №134 в яку окупанти увірвалися 27 лютого

В межах робочого візиту Міністрів оборони України та Литви, провели огляд пошкоджених та зруйнованих об'єктів цивільної інфраструктури, яких завдали окупанти.

Про це повідомляють у Харківській ОВА.

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Село Циркуни перебувало під ворожою окупацією з першого дня широкомасштабного вторгнення. Навіть після звільнення населеного пункту від загарбників обстріли не припинялися. Посадовцям показали місцеву школу, в якій жили окупанти, та знищені й пошкоджені домоволодіння.

"Населений пункт та критична інфраструктура зазнали страшних руйнувань. Ми і досі працюємо над відновленням комунікацій у громаді. На жаль, велика площа цієї частини Харківського району засмічена вибухонебезпечними предметами. Це уповільнює хід ремонтних робіт", - зазначив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Також посадовцям показали найбільш постраждалий мікрорайон Харкова – Північну Салтівку. Після проведення експертиз частину будинків відновлюють.

"Не дарма Харків – місто-герой. Адже попри усі виклики, містяни продовжують повертатися та відновлювати свої оселі", - підкреслив Міністр оборони Республіки Литви Арвідас Анушаускас.

До будівлі спеціалізованої школи №134 окупанти увірвалися 27 лютого. Сили оборони Харкова дали бій ворогу.

"Це були елітні війська ворога, десант. Якби їм вдалося закріпитися у цій будівлі, це б загрожувало окупації частини міста. Але бійці 92-ї ОМб дали гідну відсіч ворогу. Для кількох десятків загарбників ця школа стала пекельною пасткою", - зазначив Міністр оборони України Олексій Резніков.

Внаслідок дій окупантів на Харківщині пошкоджено або зруйновано понад 21,5 тисячі будівель.

Іноземні партнери активно відвідують Харків. Нагадаємо, що посли Канади та Великої Британії вперше відвідали Харків під час війни.

Також до цього Харків відвідав верховний комісар ООН у справах біженців. Філіппо Гранді під час візиту оглянув постраждалу від російських обстрілів Північну Салтівку. А також поспілкувався з харків’янами, чиї будинки були зруйновані.