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Министр обороны Литвы увидел последствия российского вторжения в Харькове

5 апреля 2023 13:13
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
Министр обороны Литвы своими глазами увидел последствия российского вторжения в Харькове
Министр обороны Республики Литвы Арвидас Анушаускас увидел здание специализированной школы №134, в которую оккупанты ворвались 27 февраля.
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

В рамках рабочего визита Министров обороны Украины и Литвы провели осмотр поврежденных и разрушенных объектов гражданской инфраструктуры, нанесенных оккупантами.

Об этом сообщают в Харьковской ОВО.

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Село Циркуны находилось под враждебной оккупацией с первого дня широкомасштабного вторжения. Даже после освобождения населенного пункта от захватчиков обстрелы не прекращались. Чиновникам показали местную школу, в которой жили оккупанты, и уничтожены и повреждены домовладения.

"Населенный пункт и критическая инфраструктура получили страшные разрушения. Мы до сих пор работаем над восстановлением коммуникаций в общине. К сожалению, большая площадь этой части Харьковского района засорена взрывоопасными предметами. Это замедляет ход ремонтных работ", - отметил начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

Также чиновникам показали наиболее пострадавший микрорайон Харькова – Северную Салтовку. После проведения экспертиз часть домов восстанавливают.

" Не зря Харьков – город-герой. Ведь, несмотря на все вызовы, горожане продолжают возвращаться и восстанавливать свои дома" , - подчеркнул Министр обороны Республики Литвы Арвидас Анушаускас.

В здание специализированной школы №134 оккупанты ворвались 27 февраля. Силы обороны Харькова дали сражение врагу.

"Это были элитные войска врага, десант. Если бы им удалось закрепиться в этом здании, это угрожало бы оккупации части города. Но бойцы 92-й ОМб дали достойный отпор врагу. Для нескольких десятков захватчиков эта школа стала адской ловушкой", - отметил Министр обороны. Украина Алексей Резников.

В результате действий оккупантов на Харьковщине повреждено или разрушено более 21,5 тысяч зданий.

Иностранные партнеры активно посещают Харьков. Напомним, что послы Канады и Великобритании впервые посетили Харьков во время войны.

Также до этого Харьков посетил верховный комиссар ООН по делам беженцев . Филиппо Гранди во время визита осмотрел пострадавшую от российских обстрелов Северную Салтовку. А также пообщался с харьковчанами, чьи дома были разрушены.

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