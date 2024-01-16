Мінометники показали, як працюють по ворожих цілях на Харківщині

Боєць прикордонної бригади "Сталевий кордон". Фото: ДПСУ

Бійці одного з бойових підрозділів бригади Гвардії наступу "Сталевий кордон" відзняли свою роботу в Харківській області. Військові "відпрацювали" по ворожих позиціях з міномета 120 калібру.



Відповідне відео 16 січня оприлюднила Державна прикордонна служба України.

Робота мінометників по ворожих позиціях



"Це ще один крок який наближає нас до перемоги. Це ще одна можливість продемонструвати нашу непохитну відданість, силу та мужність у боротьбі з ворогом за незалежність України", — йдеться в повідомленні.



Зазначається, що мінометні розрахунки "Сталевого кордону" щоденно працюють по позиціях російських загарбників.



Нагадаємо, на думку експертів, на Куп'янському напрямку Харківщини існує загроза активізації бойових дій. Однак вторгнення на територію регіону, зокрема з російського Бєлгорода, малоймовірне.



Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський заявив, що російські окупанти намагаються відвоювати втрачені позиції на півдні Херсонської та Запорізької областей. Українські військові проводять там контратаки.