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Мусієнко розповів, чи існує загроза наступу росіян на Харків

7 січня 2024 21:54
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Мусієнко розповів, чи існує загроза наступу росіян на Харків
Керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко. Фото: Суспільне
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Днями у ЗМІ з'явилася інформація щодо планів росіян здійснити повторний наступ на Харків. Проте наразі на Слобожанському напрямку немає концентрації ворожих військ.

Про це розповів керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко в ефірі телемарафону.

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За його словами, на Куп'янському напрямку фіксується збільшення кількості російських військових і їхня підготовка до форсування на півночі області у двох місцях.

Другим місцем для наступу ворог обрав Синьківку, де він вже пів року намагається просуватися.

"Що стосується Слобожанського напрямку, а саме Харкова — там концентрації сил не виявлено, їх дійсно немає", — сказав Мусієнко.

Раніше The Telegraph писало, що Україна готується до відновлення наступу Російської Федерації під Харковом через посилення бомбардування міста та області.

Водночас очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов відреагував на цю інформацію. Він заявив, що зосередження російських військ на кордонах Харківської області відсутнє. При цьому інтенсивність штурмових дій ворога знизилася.

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