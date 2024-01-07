Мусиенко рассказал, существует ли угроза наступления россиян на Харьков

Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко. Фото: Суспільне

На днях в СМИ появилась информация о планах россиян осуществить повторное наступление на Харьков. Однако на Слобожанском направлении нет концентрации вражеских войск.

Об этом рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко в эфире телемарафона.

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По его словам, на Купянском направлении фиксируется увеличение количества российских военных и их подготовка к форсированию на севере области в двух местах.

Вторым местом для наступления враг избрал Синьковку, где он уже полгода пытается продвигаться.

"Что касается Слобожанского направления, а именно Харькова — там концентрации сил не обнаружено, их действительно нет", — сказал Мусиенко.

Ранее The Telegraph писало, что Украина готовится к возобновлению наступления Российской Федерации под Харьковом из-за усиления бомбардировки города и области.

В то же время, глава Харьковской ОВА Олег Синегубов отреагировал на эту информацию. Он заявил, что сосредоточение российских войск на границах Харьковской области отсутствует. При этом интенсивность штурмовых действий врага снизилась.