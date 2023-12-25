Синєгубов оцінив вірогідність повторного наступу на Харків

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов. Фото: Укрінформ

Українські військові розглядають сценарій, коли російські окупанти можуть піти у повторний наступ на Харків. Чи є така ймовірність розповів голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Про це він сказав в інтерв'ю Укрінформу.

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Повторний наступ на Харків

"Звичайно, знаємо про такі їхні наміри, вони дійсно є. І знаємо, що вони будуть враховувати помилки весни минулого року", — сказав Синєгубов.

За його словами, українські воїни також протягом цих двох років війни не стояли на місці ні в технічному, ні в кадровому плані.

"Ми готові. Чітко розуміємо – розслаблятися зарано", — наголосив він.

Також Синєгубов пояснив, чому окупанти постійно штурмують Синьківку та чому вона так важлива для ворога.

"У Харківській області для ворога це зараз — основна мета, оскільки, наприклад, захоплення Синьківки дасть можливість просуватися далі та створити передумови для блокування Куп'янська", — сказав він.

Крім того, головною ціллю росіян є Куп'янськ Вузловий, але щоб до нього дістатися, потрібно захопити частину міста Куп'янська.

"Ці плани ми розуміємо, ці плани розуміють наші Збройні Сили. Тому адекватно реагуємо", — додав голова ОВА.

Нагадаємо, що росіяни пильно стежать за підготовкою Збройних сил України до можливого контрнаступу-2024. Зокрема, і через це вони активізувалися на східних напрямках.

Також ми писали, що російські окупанти продовжують приховувати мобілізацію. Ворог наразі формує новий псевдодобровольчий батальйон.