Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Харків arrow На акції FreeAzov у Харкові описали умови полону в РФ — відео arrow

На акції FreeAzov у Харкові описали умови полону в РФ — відео

9 лютого 2025 19:10
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор
Акція FreeAzov у Харкові 9 лютого — жінка розповіла про важкі умови полону в Росії
Акція на підтримку полонених у Харкові. Фото: скриншот
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор

У Харкові під час акції Free Azov учасники поділилися інформацією про важкі умови, в яких утримують українських військовополонених у російських тюрмах. Бійці тримаються з останніх сил.

Про це кореспондентці Новини.LIVE розповіла одна із учасниць акції.

Читайте також:

Умови полону в РФ

За словами жінки, нещодавно звільнений захисник повідомив про складні умови, в яких тримають полонених українських бійців у Росії. Умови в таборах надзвичайно важкі, і військові тримаються з останніх сил, проте не втрачають віри в повернення додому.

"Хлопців там дуже багато. Звільнений цього разу військовий повідомив, що хлопці наші в Мордовії дуже тяжкі, дуже важкі умови перебування в тих в'язницях, в тих таборах. Ми вже майже втрачаємо надію, а вони — ні. Ми їх чекаємо і готові виходити та стояти за них не по дві години, а скільки потрібно. Віримо, що незабаром вони повернуться додому", — сказала вона.

Нагадаємо, 9 лютого у Харкові відбулася акція на підтримку українських військовополонених, які утримуються в Росії. Учасники заходу закликали владу та міжнародну спільноту активніше сприяти звільненню захисників України. Подібна акція відбулася і на вулицях Одеси.

Харків акція полонені бригада "Азов" війна в Україні
Реклама
Реклама
Реклама