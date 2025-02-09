Акція FreeAzov у Харкові 9 лютого — жінка розповіла про важкі умови полону в Росії

Акція на підтримку полонених у Харкові. Фото: скриншот

У Харкові під час акції Free Azov учасники поділилися інформацією про важкі умови, в яких утримують українських військовополонених у російських тюрмах. Бійці тримаються з останніх сил.

Про це кореспондентці Новини.LIVE розповіла одна із учасниць акції.

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За словами жінки, нещодавно звільнений захисник повідомив про складні умови, в яких тримають полонених українських бійців у Росії. Умови в таборах надзвичайно важкі, і військові тримаються з останніх сил, проте не втрачають віри в повернення додому.

"Хлопців там дуже багато. Звільнений цього разу військовий повідомив, що хлопці наші в Мордовії дуже тяжкі, дуже важкі умови перебування в тих в'язницях, в тих таборах. Ми вже майже втрачаємо надію, а вони — ні. Ми їх чекаємо і готові виходити та стояти за них не по дві години, а скільки потрібно. Віримо, що незабаром вони повернуться додому", — сказала вона.

Нагадаємо, 9 лютого у Харкові відбулася акція на підтримку українських військовополонених, які утримуються в Росії. Учасники заходу закликали владу та міжнародну спільноту активніше сприяти звільненню захисників України. Подібна акція відбулася і на вулицях Одеси.