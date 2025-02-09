Акция FreeAzov в Харькове 9 февраля — женщина рассказала о тяжелых условиях плена в России

Акция в поддержку пленных в Харькове. Фото: скриншот

В Харькове во время акции Free Azov участники поделились информацией о тяжелых условиях, в которых содержат украинских военнопленных в российских тюрьмах. Бойцы держатся из последних сил.

Об этом корреспонденту Новини.LIVE рассказала одна из участниц акции.

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По словам женщины, недавно освобожденный защитник сообщил о сложных условиях, в которых держат пленных украинских бойцов в России. Условия в лагерях чрезвычайно тяжелые, и военные держатся из последних сил, однако не теряют веры в возвращение домой.

"Ребят там очень много. Освобожденный в этот раз военный сообщил, что ребята наши в Мордовии очень тяжелые, очень тяжелые условия пребывания в тех тюрьмах, в тех лагерях. Мы уже почти теряем надежду, а они — нет. Мы их ждем и готовы выходить и стоять за них не по два часа, а сколько нужно. Верим, что вскоре они вернутся домой", — сказала она.

Напомним, 9 февраля в Харькове состоялась акция в поддержку украинских военнопленных, которые удерживаются в России. Участники мероприятия призвали власти и международное сообщество активнее способствовать освобождению защитников Украины. Подобная акция состоялась и на улицах Одессы.