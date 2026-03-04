Удар дрона по Вільшанах під Харковом 4 березня — троє постраждалих

Пошкоджений будинок у Вільшанах. Фото: Харківська обласна прокуратура

У ніч проти 4 березня російський безпілотник атакував селище Вільшани Харківського району. Унаслідок удару троє місцевих жителів зазнали гострої реакції на стрес.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура, передає Новини.LIVE.

Російський дрон поцілив у житлову забудову

За даними слідства, близько 01:50 російський безпілотник, попередньо типу "Герань-2", вдарив по селу Вільшани Харківського району.

Унаслідок атаки пошкоджено приватні житлові будинки, господарчі споруди та гараж. Гострої реакції на стрес зазнали 90-річний чоловік, а також дві жінки віком 62 і 48 років.

За процесуального керівництва Дергачівської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом воєнного злочину.

Обстріли Харкова й області за добу

Олег Синєгубов про обстріли Харкова й області. Фото: скриншот

Загалом протягом минулої доби російські війська атакували Харків та ще 12 населених пунктів області. За даними начальника Харківської ОВА Олега Синєгубова, унаслідок обстрілів постраждали 12 людей, серед них дитина.

Зокрема, у Харкові гострої реакції на стрес зазнали 60-річна жінка та 70-річний чоловік. У Чугуєві постраждали двоє чоловіків віком 44 і 47 років, а також жінки 32, 64 і 66 років та 7-річна дівчинка.

Крім того, у селищі Близнюки поранення отримав 30-річний чоловік. У Харкові також загинув 45-річний чоловік унаслідок вибуху невідомого предмета, ще одна жінка постраждала.

Поліція документує наслідки російських атак. Фото: поліція Харківської області

За інформацією ОВА, ворог активно застосовував різні види озброєння, зокрема керовані авіабомби, дрони типу "Герань-2" та FPV-дрони.

Внаслідок обстрілів пошкоджені житлові будинки, господарчі споруди, автомобілі, магазини та об’єкти інфраструктури в кількох районах області.

Останні обстріли Харкова

Вночі у вівторок, 3 березня, росіяни атакували Харків ударними безпілотниками. У Шевченківському районі впали уламки.

Росія завдала удару безпілотником по житловому сектору Харкова в понеділок, 2 березня. Під атакою опинився багатоквартирний будинок, постраждала дитина.

У неділю, 1 березня, РФ атакувала Харків безпілотниками. Внаслідок атаки постраждало три жінки. Зокрема, зафіксовано удар по будівлі гуртожитку.