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На Харівщині окупанти обстріляли з мінометів та РСЗВ щонайменше 15 населених пунктів

2 березня 2023 12:07
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
На Харівщині окупанти обстріляли з мінометів та РСЗВ щонайменше 15 населених пунктів
За інформацією ХОВА, в районі с. Бударки ворог застосував БпЛА з бойовим навантаженням
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

1 березня російські окупанти обстрілювали з мінометів, ствольної та реактивної артилерії міста та села Харківського, Богодухівського, Чугуївського та Куп’янського районів Харківщини. Під ворожий вогонь потрапили щонайменше 15 населених пунктів області.

Про це повідомляє у Telegram-каналі голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

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"Зокрема, ворог зі ствольної артилерії, РСЗВ та мінометів обстрілював місто Куп'янськ, селища Ківшарівка та Великий Бурлук, села Красне, Глибоке, Стрілеча, Червона Зоря та інші. В районі с. Бударки ворог застосував БпЛА з бойовим навантаженням", - пише Олег Синєгубов.

В селі Кіндрашівка зруйновано адміністративну будівлю.

Нагадаємо, що росіяни завдали удару по Чугуєву, поранення отримав неповнолітній.

А також, правоохоронці повідомляли, що під Ізюмом досі не ідентифікували понад 120 тіл з масового поховання. 

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