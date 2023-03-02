На Харівщині окупанти обстріляли з мінометів та РСЗВ щонайменше 15 населених пунктів
1 березня російські окупанти обстрілювали з мінометів, ствольної та реактивної артилерії міста та села Харківського, Богодухівського, Чугуївського та Куп’янського районів Харківщини. Під ворожий вогонь потрапили щонайменше 15 населених пунктів області.
Про це повідомляє у Telegram-каналі голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
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"Зокрема, ворог зі ствольної артилерії, РСЗВ та мінометів обстрілював місто Куп'янськ, селища Ківшарівка та Великий Бурлук, села Красне, Глибоке, Стрілеча, Червона Зоря та інші. В районі с. Бударки ворог застосував БпЛА з бойовим навантаженням", - пише Олег Синєгубов.
В селі Кіндрашівка зруйновано адміністративну будівлю.
Нагадаємо, що росіяни завдали удару по Чугуєву, поранення отримав неповнолітній.
А також, правоохоронці повідомляли, що під Ізюмом досі не ідентифікували понад 120 тіл з масового поховання.