На Харівщині окупанти обстріляли з мінометів та РСЗВ щонайменше 15 населених пунктів

За інформацією ХОВА, в районі с. Бударки ворог застосував БпЛА з бойовим навантаженням

1 березня російські окупанти обстрілювали з мінометів, ствольної та реактивної артилерії міста та села Харківського, Богодухівського, Чугуївського та Куп’янського районів Харківщини. Під ворожий вогонь потрапили щонайменше 15 населених пунктів області.

Про це повідомляє у Telegram-каналі голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Зокрема, ворог зі ствольної артилерії, РСЗВ та мінометів обстрілював місто Куп'янськ, селища Ківшарівка та Великий Бурлук, села Красне, Глибоке, Стрілеча, Червона Зоря та інші. В районі с. Бударки ворог застосував БпЛА з бойовим навантаженням", - пише Олег Синєгубов.

В селі Кіндрашівка зруйновано адміністративну будівлю.

Нагадаємо, що росіяни завдали удару по Чугуєву, поранення отримав неповнолітній.

А також, правоохоронці повідомляли, що під Ізюмом досі не ідентифікували понад 120 тіл з масового поховання.