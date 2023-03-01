Росіяни завдали удару по Чугуєву: поранення отримав неповнолітній

Окупанти вкотре обстріляли Чугуїв

1 березня зранку російські окупаційні війська обстріляли ракетами С-300 місто Чугуїв у Харківській області. Поранення різного ступеню тяжкості отримали дві особи, серед них — неповнолітній.

Про це повідомила на своєму Telegram-каналі голова Харківська обласна прокуратура.

Ранковий обстріл Харківщини

Сьогодні, 1 березня, близько 07:30 ранку російські окупанти завдали ракетного удару по місту Чугуїв Харківської області.

Внаслідок удару були пошкоджені багатоквартирний житловий будинок та навчальний заклад.

За попередніми даними, росіяни використали для удару по Чугуєву ракети С-300.

Постраждалі

Внаслідок обстрілу в Чугуєві були поранені два мирні мешканці.

Серед них є неповнолітній 14-літній мешканець Чугуєва.

Також постраждав 50-річний міський житель.

Нагадаємо, 23 лютого російські війська обстріляли Чугуївський район Харківської області.

Фото: Харківська обласна прокуратура