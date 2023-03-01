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Росіяни завдали удару по Чугуєву: поранення отримав неповнолітній

1 березня 2023 11:34
vladymyr-mylenko.jpg - Володимир Миленко
Окупанти вкотре обстріляли Чугуїв
vladymyr-mylenko.jpg - Володимир Миленко

1 березня зранку російські окупаційні війська обстріляли ракетами С-300 місто Чугуїв у Харківській області. Поранення різного ступеню тяжкості отримали дві особи, серед них — неповнолітній.

Про це повідомила на своєму Telegram-каналі голова Харківська обласна прокуратура.

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Сьогодні, 1 березня, близько 07:30 ранку російські окупанти завдали ракетного удару по місту Чугуїв Харківської області.

Внаслідок удару були пошкоджені багатоквартирний житловий будинок та навчальний заклад.

За попередніми даними, росіяни використали для удару по Чугуєву ракети С-300.

Обстріл Чугуєва

Обстріл Чугуєва 1 березня

Постраждалі

Внаслідок обстрілу в Чугуєві були поранені два мирні мешканці.

Серед них є неповнолітній 14-літній мешканець Чугуєва. 

Також постраждав 50-річний міський житель.

1 березня обстріляли Чугуїв

Росіяни обстріляли Чугуїв

Нагадаємо, 23 лютого російські війська обстріляли Чугуївський район Харківської області.

Фото: Харківська обласна прокуратура

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