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На Харовщине оккупанты обстреляли из минометов и РСЗО не менее 15 населенных пунктов

2 марта 2023 12:07
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
На Харовщине оккупанты обстреляли из минометов и РСЗО не менее 15 населенных пунктов
По информации ХОВА, в районе с. Бударки враг применил БПЛА с боевой нагрузкой
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

1 марта российские оккупанты обстреливали из минометов, ствольной и реактивной артиллерии города и села Харьковского, Богодуховского, Чугуевского и Купянского районов Харьковщины. Во вражеский огонь попали не менее 15 населенных пунктов области.

Об этом сообщает в Telegram-канале глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

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"В частности, враг из ствольной артиллерии, РСЗО и минометов обстреливал город Купянск, поселки Ковшаровка и Большой Бурлук, села Красное, Глубокое, Стрелка, Красная Заря и другие. В районе с. Бударки враг применил БпЛА с боевой нагрузкой" Олег Синегубов.

В селе Кондрашовка разрушено административное здание.

Напомним, что россияне нанесли удар по Чугуеву , ранение получил несовершеннолетний.

А также, правоохранители сообщали , что под Изюмом до сих пор не идентифицировали более 120 тел по массовому захоронению.

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