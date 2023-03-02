На Харовщине оккупанты обстреляли из минометов и РСЗО не менее 15 населенных пунктов

По информации ХОВА, в районе с. Бударки враг применил БПЛА с боевой нагрузкой

1 марта российские оккупанты обстреливали из минометов, ствольной и реактивной артиллерии города и села Харьковского, Богодуховского, Чугуевского и Купянского районов Харьковщины. Во вражеский огонь попали не менее 15 населенных пунктов области.

Об этом сообщает в Telegram-канале глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"В частности, враг из ствольной артиллерии, РСЗО и минометов обстреливал город Купянск, поселки Ковшаровка и Большой Бурлук, села Красное, Глубокое, Стрелка, Красная Заря и другие. В районе с. Бударки враг применил БпЛА с боевой нагрузкой" Олег Синегубов.

В селе Кондрашовка разрушено административное здание.

Напомним, что россияне нанесли удар по Чугуеву , ранение получил несовершеннолетний.

А также, правоохранители сообщали , что под Изюмом до сих пор не идентифицировали более 120 тел по массовому захоронению.