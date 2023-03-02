На Харовщине оккупанты обстреляли из минометов и РСЗО не менее 15 населенных пунктов
1 марта российские оккупанты обстреливали из минометов, ствольной и реактивной артиллерии города и села Харьковского, Богодуховского, Чугуевского и Купянского районов Харьковщины. Во вражеский огонь попали не менее 15 населенных пунктов области.
Об этом сообщает в Telegram-канале глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
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"В частности, враг из ствольной артиллерии, РСЗО и минометов обстреливал город Купянск, поселки Ковшаровка и Большой Бурлук, села Красное, Глубокое, Стрелка, Красная Заря и другие. В районе с. Бударки враг применил БпЛА с боевой нагрузкой" Олег Синегубов.
В селе Кондрашовка разрушено административное здание.
Напомним, что россияне нанесли удар по Чугуеву , ранение получил несовершеннолетний.
А также, правоохранители сообщали , что под Изюмом до сих пор не идентифицировали более 120 тел по массовому захоронению.