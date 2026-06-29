На Харківщині 30 червня вимикатимуть світло через спеку: графіки відключень

Енергетики працюють на мережах. Фото: Харківобленерго

Олександр Шорохов Редактор

У частині Харківської області заплановане тимчасове відключення електроенергії 30 червня. Світла не буде у зв'язку зі складною ситуацією в Об’єднаній енергосистемі через сильну спеку. Графіки погодинних відключень будуть діяти у Харківській області з 17:00 до 22:00.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Харківобленерго.

Відключення світла на Харківщині 30 червня

Відключення пов’язані з необхідністю стабілізації в енергомережі.

"Причина запровадження обмежень – значне зростання рівня енергоспоживання через спекотну погоду", — повідомили у Харківобленерго.

Кому з харків'ян відключать світло 30 червня

Години відсутності електропостачання по чергам/підчергам з урахуванням часу на перемикання (орієнтовно):

1.1 з 19:00-22:00;

1.2 з 19:00-20:00;

6.1 з 18:00-19:00;

6.2 з 17:00-19:00

Для промисловості та бізнесу з 17:00 до 22:00 діятимуть графіки обмеження потужності.

Як писали Новини.LIVE раніше, попри складну ситуацію в енергосистемі, вартість комунальних послуг для жителів Харкова залишилася на тому ж рівні, що весною. Крім того, міська влада продовжує забезпечувати безкоштовний проїзд у муніципальному транспорті.

Також ми повідомляли, що безкоштовний проїзд у Харкові скасовувати поки що не будуть. Таким чином харківська міськрада підтримує жителів міста у воєнний час, щоб зменшити фінансове навантаження для містян хоча б у сфері громадського транспорту.