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На Харківщині без світла залишилось понад 43 тис споживачів — у чому причина

15 грудня 2023 12:01
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
На Харківщині без світла залишилось понад 43 тис споживачів — у чому причина
Рятувальники прибирають дерева, що впали на електропередачі. Фото ілюстративне: ДСНС
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Станом на 15 грудня на Харківщині знеструмлено 136 населених пунктів, без світла залишились понад 43 тисячі абонентів. Це відбувається у зв'язку з негодою. 

Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

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Зазначається, що з 136 населених пунктів 38 знеструмлені частково. Загалом, без електроенергії залишились 43373 абоненти у Близнюківській, Лозівській, Первомайській, Барвінківській, Ізюмській, Балаклійській, Липецькій, Вовчанській та Чугуївській громадах. 

Наразі, роботи з відновлення тривають. 

Варто підкреслити, що на Харківщині вже декілька днів поспіль вирує негода — йде мокрий сніг з дощем. У зв'язку з цим руйнуються електроопори. 

Нагадаємо, що в енергосистемі Харкова сталася серйозна аварія, через яку половина міста ледь не залишилося без опалення. Ситуацію вдалося стабілізувати за допомогою альтернативних джерел енергії.

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