На Харківщині без світла залишилось понад 43 тис споживачів — у чому причина

Рятувальники прибирають дерева, що впали на електропередачі. Фото ілюстративне: ДСНС

Станом на 15 грудня на Харківщині знеструмлено 136 населених пунктів, без світла залишились понад 43 тисячі абонентів. Це відбувається у зв'язку з негодою.

Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

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Зазначається, що з 136 населених пунктів 38 знеструмлені частково. Загалом, без електроенергії залишились 43373 абоненти у Близнюківській, Лозівській, Первомайській, Барвінківській, Ізюмській, Балаклійській, Липецькій, Вовчанській та Чугуївській громадах.

Наразі, роботи з відновлення тривають.

Варто підкреслити, що на Харківщині вже декілька днів поспіль вирує негода — йде мокрий сніг з дощем. У зв'язку з цим руйнуються електроопори.

Нагадаємо, що в енергосистемі Харкова сталася серйозна аварія, через яку половина міста ледь не залишилося без опалення. Ситуацію вдалося стабілізувати за допомогою альтернативних джерел енергії.