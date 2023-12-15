На Харківщині без світла залишилось понад 43 тис споживачів — у чому причина
Станом на 15 грудня на Харківщині знеструмлено 136 населених пунктів, без світла залишились понад 43 тисячі абонентів. Це відбувається у зв'язку з негодою.
Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.
Знеструмлення на Харківщині
Зазначається, що з 136 населених пунктів 38 знеструмлені частково. Загалом, без електроенергії залишились 43373 абоненти у Близнюківській, Лозівській, Первомайській, Барвінківській, Ізюмській, Балаклійській, Липецькій, Вовчанській та Чугуївській громадах.
Наразі, роботи з відновлення тривають.
Варто підкреслити, що на Харківщині вже декілька днів поспіль вирує негода — йде мокрий сніг з дощем. У зв'язку з цим руйнуються електроопори.
Нагадаємо, що в енергосистемі Харкова сталася серйозна аварія, через яку половина міста ледь не залишилося без опалення. Ситуацію вдалося стабілізувати за допомогою альтернативних джерел енергії.
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