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На Харьковщине без света осталось более 43 тыс потребителей — в чем причина

15 декабря 2023 12:01
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
На Харьковщине без света осталось более 43 тыс потребителей — в чем причина
Спасатели убирают упавшие на электропередачи деревья. Фото иллюстративное: ГСЧС
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

По состоянию на 15 декабря в Харьковской области обесточено 136 населенных пунктов, без света остались более 43 тысяч абонентов. Это происходит в связи с непогодой.

Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

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Отмечается, что из 136 населенных пунктов 38 обесточены частично. В общей сложности, без электроэнергии остались 43373 абонента в Близнюковской, Лозовской, Первомайской, Барвенковской, Изюмской, Балаклейской, Липецкой, Волчанской и Чугуевской общинах.

Сейчас работы по восстановлению продолжаются.

Следует подчеркнуть, что на Харьковщине уже несколько дней подряд бурлит ненастье — идет мокрый снег с дождем. В этой связи разрушаются электроопоры.

Напомним, что в энергосистеме Харькова произошла серьезная авария, из-за которой половина города чуть не осталась без отопления. Ситуацию удалось стабилизировать с помощью альтернативных источников энергии.

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