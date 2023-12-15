На Харьковщине без света осталось более 43 тыс потребителей — в чем причина

Спасатели убирают упавшие на электропередачи деревья. Фото иллюстративное: ГСЧС

По состоянию на 15 декабря в Харьковской области обесточено 136 населенных пунктов, без света остались более 43 тысяч абонентов. Это происходит в связи с непогодой.

Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

Читайте также:

Обесточение на Харьковщине

Отмечается, что из 136 населенных пунктов 38 обесточены частично. В общей сложности, без электроэнергии остались 43373 абонента в Близнюковской, Лозовской, Первомайской, Барвенковской, Изюмской, Балаклейской, Липецкой, Волчанской и Чугуевской общинах.

Сейчас работы по восстановлению продолжаются.

Следует подчеркнуть, что на Харьковщине уже несколько дней подряд бурлит ненастье — идет мокрый снег с дождем. В этой связи разрушаются электроопоры.

Напомним, что в энергосистеме Харькова произошла серьезная авария, из-за которой половина города чуть не осталась без отопления. Ситуацию удалось стабилизировать с помощью альтернативных источников энергии.