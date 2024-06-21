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На Харківщині бійці 36-ї ОБрМП вдарили дронами по опорному пункту росіян

21 червня 2024 08:42
86d044dc-fab2-4619-3d8d-adc031ddf800 - Галина Шподарева
Штурм та зачистка опорного пункту росіян на Харківщині — відео воїнів ОБрМП
Ліквідація окупантів в опорному пункті на Харківщині. Фото: скриншот відео 36-ї ОБрМП
86d044dc-fab2-4619-3d8d-adc031ddf800 - Галина Шподарева

Пуд час штурму опорного пункту росіян на Харківщині українські захисники атакували ворога з повітря. По позиціях загарбників вдарили за допомогою FPV-дрона. 

Про це повідомили в 36-й окремій бригаді морської піхоти ім. контрадмірала Михайла Білинського у Telegram у четвер, 20 червня.

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Внаслідок штурму та зачистки ворожого опорного пункту бійцями 36=ї ОБрМП частина окупантів була знищена, ще кілька, судячи з відео, зазнали серйозних поранень. Епізод з операції ліквідації загарбників зафіксовано на Харківщині, де зараз воюють "білинківці". Втрати противника уточнюються. 

Як повідомляли в Генштабі ЗСУ, станом на вечір 20 червня на Харківському напрямку російські окупанти тричі за підтримки авіації намагалися штурмувати позиції підрозділів Сил оборони в районі Вовчанська, Липців та Тихого. Усі ворожі атаки було відбито. За наявною інформацією, знищено ворожу ББМ, дві артилерійські системи, 22 БпЛА, два автомобілі, наземну станцію управління БпЛА та два склади з боєприпасами. Також два автомобілі, бронемашину і дві артсистеми окупантів було пошкоджено.

На Харківщині бійці 36 ОБрМП вдарили дронами по опорному пункту росіян - фото 1
Зведення Генштабу ЗСУ. Фото: скриншот

 

Нагадаємо, у ніч проти 21 червня окупанти вкотре атакували Україну ракетами: силами ППО було збито всі цілі — чотири керовані авіаційні ракети Х-59/Х-69.

Раніше ми повідомляли, що легендарна 12-та бригада спеціального призначення "Азов" НГУ запрошує на роботу фахівців, які вміють пілотувати FPV-дроном.

Також Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський відвідав навчальний центр, де проводять підготовку мобілізованих до служби, та зазначив три фактори, які мають стати універсальними для кожного підрозділу.

війна
Харків
Харківська область
війна в Україні
воїни
захисники
атака
FPV-дрони

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