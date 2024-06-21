Штурм и зачистка опорного пункта россиян в Харьковской области — видео воинов ОБрМП

Ликвидация оккупантов в опорном пункте на Харьковщине. Фото: скриншот видео 36-й ОБрМП

При штурме опорного пункта россиян в Харьковской области украинские защитники атаковали врага с воздуха. По позициям захватчиков ударили с помощью FPV-дрона.

Об этом сообщили в 36-й отдельной бригаде морской пехоты им. контрадмирала Михаила Белинского в Telegram в четверг, 20 июня.

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В результате штурма и зачистки вражеского опорного пункта бойцами 36-й ОБрМП часть оккупантов была уничтожена, еще несколько, судя по видео, получили серьезные ранения. Эпизод операции по ликвидации захватчиков зафиксирован на Харьковщине, где сейчас воюют "белинковцы". Потери противника уточняются.

Как сообщали в Генштабе ВСУ, по состоянию на вечер 20 июня на Харьковском направлении российские оккупанты трижды при поддержке авиации пытались штурмовать позиции подразделений Сил обороны в районе Волчанска, Липцов и Тихого. Все вражеские атаки были отбиты. По имеющейся информации, уничтожены вражеская ББМ, две артиллерийские системы, 22 БпЛА, два автомобиля, наземная станция управления БпЛА и два склада с боеприпасами. Также два автомобиля, бронемашина и две артсистемы оккупантов были повреждены.

Сводка Генштаба ВСУ. Фото: скриншот

Напомним, в ночь на 21 июня оккупанты в очередной раз атаковали Украину ракетами: силами ПВО были сбиты все цели — четыре управляемые авиационные ракеты Х-59/Х-69.

Ранее мы сообщали, что легендарная 12-я бригада специального назначения "Азов" НГУ приглашает на работу специалистов, умеющих пилотировать FPV-дроном.

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