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В Харьковской области бойцы 36-й ОБрМП ударили дронами по опорному пункту россиян

21 июня 2024 08:42
86d044dc-fab2-4619-3d8d-adc031ddf800 - Галина Шподарева
Штурм и зачистка опорного пункта россиян в Харьковской области — видео воинов ОБрМП
Ликвидация оккупантов в опорном пункте на Харьковщине. Фото: скриншот видео 36-й ОБрМП
86d044dc-fab2-4619-3d8d-adc031ddf800 - Галина Шподарева

При штурме опорного пункта россиян в Харьковской области украинские защитники атаковали врага с воздуха. По позициям захватчиков ударили с помощью FPV-дрона.

Об этом сообщили в 36-й отдельной бригаде морской пехоты им. контрадмирала Михаила Белинского в Telegram в четверг, 20 июня.

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Подробности штурма опорного пункта россиян

В результате штурма и зачистки вражеского опорного пункта бойцами 36-й ОБрМП часть оккупантов была уничтожена, еще несколько, судя по видео, получили серьезные ранения. Эпизод операции по ликвидации захватчиков зафиксирован на Харьковщине, где сейчас воюют "белинковцы". Потери противника уточняются. 

Как сообщали в Генштабе ВСУ, по состоянию на вечер 20 июня на Харьковском направлении российские оккупанты трижды при поддержке авиации пытались штурмовать позиции подразделений Сил обороны в районе Волчанска, Липцов и Тихого. Все вражеские атаки были отбиты. По имеющейся информации, уничтожены вражеская ББМ, две артиллерийские системы, 22 БпЛА, два автомобиля, наземная станция управления БпЛА и два склада с боеприпасами. Также два автомобиля, бронемашина и две артсистемы оккупантов были повреждены.

В Харьковской области бойцы 36 ОБрМП ударили дронами по опорному пункту россиян - фото 1
Сводка Генштаба ВСУ. Фото: скриншот

 

Напомним, в ночь на 21 июня оккупанты в очередной раз атаковали Украину ракетами: силами ПВО были сбиты все цели — четыре управляемые авиационные ракеты Х-59/Х-69.

Ранее мы сообщали, что легендарная 12-я бригада специального назначения "Азов" НГУ приглашает на работу специалистов, умеющих пилотировать FPV-дроном.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский посетил учебный центр, где проводят подготовку мобилизованных к службе и отметил три фактора, которые должны стать универсальными для каждого подразделения.

война
Харьков
Харьковская область
война в Украине
воины
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FPV-дроны

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